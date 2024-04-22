Экономисты оценили сроки перехода ЦБ к снижению ключевой ставки

Но в начале апреля Росстат вновь зафиксировал ускорение инфляции, отмечает Васильев: «За первую половину апреля рост потребительских цен составил 0,29%. Это выше сезонной нормы и соответствует примерно 6,5% сезонно скорректированной инфляции в годовом выражении». Цель ЦБ по инфляции — 4%. Также продолжает расти деловая активность, а дефицит на рынке труда не снижается, добавляет экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. К тому же остаются риски смещения цен вверх в дальнейшем, продолжает он. «Предстоит увидеть реакцию цен автомобилей на ограничения ряда импортных схем, эффект переноса ослабления валютного курса с начала года, пережить индексацию тарифов на коммунальные услуги в июне и потенциальное давление со стороны цен на бензин», — перечисляет эксперт. Кроме того, вместе с тенденцией к коррекции рубля в мае снова могут вырасти и инфляционные ожидания, добавляет старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.