Дополнительная ставка отчислений банков в ФСВ составит 300% базовой ставки с III квартала

«Размер повышенной дополнительной ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками — участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, с III квартала 2024 года составит 300% базовой ставки. Соответствующее решение принял совет директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” 22 апреля 2024 года. Таким образом была отменена нулевая ставка, которая применялась с I квартала 2022 года», — сообщает АСВ.