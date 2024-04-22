«Размер повышенной дополнительной ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками — участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, с III квартала 2024 года составит 300% базовой ставки. Соответствующее решение принял совет директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” 22 апреля 2024 года. Таким образом была отменена нулевая ставка, которая применялась с I квартала 2022 года», — сообщает АСВ.
Дополнительная ставка отчислений банков в ФСВ составит 300% базовой ставки с III квартала
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Размер повышенной дополнительной ставки отчислений банков в фонд обязательного страхования вкладов (ФСВ) составит с третьего квартала 2024 года 300% базовой ставки, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).