Чем ЕС заменил импорт российской электроэнергии

Латвия, Литва и Эстония заменили импорт российской электроэнергии за счет увеличения поставок из Польши и Финляндии, следует из отчетов местных регуляторов, которые изучил «Ъ». Прошлый год стал первым полным годом без импорта энергии из России. Совокупный импорт электроэнергии за весь 2023 год в страны Прибалтики вырос на 2,6% год к году и составил 13,05 млрд кВт•ч, говорится в отчете AST (диспетчер энергосистемы Латвии). Финляндия увеличила экспорт в страны Прибалтики на 5%, до 7 млрд кВт•ч, Польша — на 8,8%, до 1,03 млрд кВт•ч. Швеция снизила поставки на 1,8%, до 4,86 млрд кВт•ч.
ЕС остановил покупку энергии из РФ в мае 2022 года из-за начала боевых действий на Украине. В 2022 году страны Прибалтики успели купить 1,09 млрд кВт•ч из РФ, а Финляндия — 3,6 млрд кВт•ч, судя по отчетам местных регуляторов. Для сравнения: в 2021 году страны Прибалтики купили в общей сложности 4,67 млрд кВт•ч из РФ, а Финляндия — 9,2 млрд кВт•ч.
В Латвии, Литве и Эстонии спрос падает второй год подряд, как и в целом по ЕС. В 2022 году показатель совокупно в трех странах снизился на 2,5%, а в 2023 году — на 3%, до 26,7 млрд кВт•ч, следует из отчета AST. Производство при этом росло примерно на 1% в год, достигнув 16,2 млрд кВт•ч. Ситуация в каждой стране разная: в Латвии локальная генерация в 2023 году покрыла 88% внутреннего потребления (против 66% годом ранее), в Литве — 46,6% (против 33%), а в Эстонии — 57,4% (против 88%). В Литве импорт электроэнергии сократился на 25%, а его доля в структуре спроса упала c 94% в 2021 году до 74% в 2023-м, отмечает аналитик Кирилл Родионов.
Финляндии в 2023 году удалось сократить импорт электроэнергии примерно на 60%, до 11 млрд кВт•ч, в основном из Швеции, следует из данных Fingrid (сетевой оператор Финляндии). Финляндия нарастила совокупные экспортные поставки до 9,6 млрд кВт•ч против 8,4 млрд кВт•ч годом ранее. Среди покупателей — Швеция и Эстония. Достичь таких показателей удалось за счет запуска блока АЭС «Олкилуото-3» (1,6 ГВт) и достаточной водности ГЭС на фоне падения внутреннего спроса на энергию из-за теплой зимы и снижения деловой активности.
Средние оптовые цены на электроэнергию в странах ЕС сократились примерно вдвое от рекордных уровней 2022 года. В 2023 году средняя цена в Латвии упала до €93,89 за 1 МВт•ч, в Эстонии — до €90,79, в Литве — до €94,44. Средняя цена в Швеции составила €64,88, а в Польше — €111,65. В Финляндии среднегодовая биржевая цена была одной из самых низких в ЕС: показатель снизился до €56,44 (5,67 тыс. руб. по текущему курсу). В 2023 году средняя одноставочная цена оптового рынка (электроэнергия и мощность) в европейской части РФ и Урала составляла 2,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Остановка экспорта из РФ в ЕС практически не повлияла на цены в России за счет существенного роста внутреннего спроса, говорят собеседники «Ъ».
Низкие цены на электроэнергию в Финляндии — прямое следствие энергетического перехода и диверсификации источников энергии, полагает Игорь Чаусов из центра «Энерджинет». Финляндия использует как дешевизну энергии с АЭС и ГЭС, так и возможности генерации из нового, формирующегося уклада, связанного с ветряными станциями и распределенной энергетикой. В прошлом году АЭС обеспечили 43% выработки электроэнергии в Финляндии, ветряная генерация — 18%, ГЭС — еще 19%, отмечает господин Чаусов. Немаловажную роль играет оптимизация энергосистемы за счет управления энергетической гибкостью: микрогенерация, накопители и управление спросом. Страны Прибалтики тоже постепенно адаптировались к новой ситуации, например в Литве в прошлом году доля ветряной генерации составила 45%. Однако в долгосрочной перспективе странам региона нужно думать о развитии генерации на своей территории, отмечает аналитик.