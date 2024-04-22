Чем ЕС заменил импорт российской электроэнергии

В Латвии, Литве и Эстонии спрос падает второй год подряд, как и в целом по ЕС. В 2022 году показатель совокупно в трех странах снизился на 2,5%, а в 2023 году — на 3%, до 26,7 млрд кВт•ч, следует из отчета AST. Производство при этом росло примерно на 1% в год, достигнув 16,2 млрд кВт•ч. Ситуация в каждой стране разная: в Латвии локальная генерация в 2023 году покрыла 88% внутреннего потребления (против 66% годом ранее), в Литве — 46,6% (против 33%), а в Эстонии — 57,4% (против 88%). В Литве импорт электроэнергии сократился на 25%, а его доля в структуре спроса упала c 94% в 2021 году до 74% в 2023-м, отмечает аналитик Кирилл Родионов.