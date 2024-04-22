Blackstone хочет купить инвестфонд Hipgnosis Songs Capital за $1,5 млрд

В марте Hipgnosis сообщил, что по итогам сторонней проверки стоимость его портфеля оказалась на четверть ниже его собственной оценки, составив от $1,8 млрд до $2,06 млрд. В прошлом году руководство фонда столкнулось с недовольством акционеров, требовавших выплаты дивидендов и запуска программы обратного выкупа акций. В октябре инвесторы Hipgnosis даже проголосовали против его сохранения в нынешнем виде.