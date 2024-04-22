Blackstone хочет купить инвестфонд Hipgnosis Songs Capital за $1,5 млрд

Однако теперь Blackstone предложил за Hipgnosis большую сумму. Совет директоров фонда уже заявил, что рассмотрел предложение и готов рекомендовать сделку акционерам, если Blackstone объявит о твердом намерении купить его. По данным Financial Times, Blackstone может объявить о таком намерении уже на этой неделе. Как пишут британские СМИ, данная ситуация способна вызвать «войну предложений».
Hipgnosis Songs Capital был создан в 2018 году продюсерами и музыкальными менеджерами Мерком Меркуриадисом и Найлом Роджерсом. Он активно скупает авторские права на мировые музыкальные хиты. В портфеле фонда, по его собственным данным, 146 каталогов, включающих более 65 тыс. песен. Среди исполнителей — Джастин Бибер, Шакира, Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Red Hot Chili Peppers, Blondie и многие другие.
В марте Hipgnosis сообщил, что по итогам сторонней проверки стоимость его портфеля оказалась на четверть ниже его собственной оценки, составив от $1,8 млрд до $2,06 млрд. В прошлом году руководство фонда столкнулось с недовольством акционеров, требовавших выплаты дивидендов и запуска программы обратного выкупа акций. В октябре инвесторы Hipgnosis даже проголосовали против его сохранения в нынешнем виде.