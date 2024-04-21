В каких странах самые высокие пенсии

Мужчины в Швейцарии выходят на пенсию в 65 лет, а женщины — в 64 года. Пенсия у швейцарцев состоит из государственной части и надбавки за отчисления в индивидуальные пенсионные программы. Чтобы получать максимальный размер госпенсии, необходимо отработать солидный срок — 44 года для женщин и 45 лет для мужчин. Большинство граждан Швейцарии копит на пенсию, чтобы на склоне лет ни в чем не испытывать нужды.