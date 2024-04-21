В каких странах самые высокие пенсии

Эксперт привела примеры стран с максимальным уровнем пенсионных выплат.
Дания — около 2900 долларов.
Мужчины и женщины в Дании выходят на пенсию в возрасте 67 лет. Пенсия в Дании складывается из двух частей:
✓ базовая пенсия, которая гарантируется государством каждому гражданину;
✓ надбавка, для получения которой датчанин должен работать в течение 40 лет и регулярно делать отчисления в пенсионный фонд не менее 12% от своего заработка.
«Один из главных плюсов пенсионной системы Дании — базовая часть пенсии одинакова для всех граждан вне зависимости от заработка», — отмечает эксперт.
Норвегия — в районе 2500 долларов.
Норвежцы также уходят на заслуженный отдых в 67 лет — как мужчины, так и женщины. Впрочем, в некоторых случаях можно стать пенсионером и в 62 года. Граждане Норвегии получают трудовую пенсию из пенсионного фонда, размер которой зависит от доходов норвежца за 40 лет трудовой деятельности, и пенсию от Национальной системы страхования. «Примечательно, что для финансирования пенсионного фонда Норвегии используются нефтегазовые доходы и доходы фонда от собственных инвестиционных проектов», — говорит Тулупникова.
Швейцария — около 2100 долларов.
Мужчины в Швейцарии выходят на пенсию в 65 лет, а женщины — в 64 года. Пенсия у швейцарцев состоит из государственной части и надбавки за отчисления в индивидуальные пенсионные программы. Чтобы получать максимальный размер госпенсии, необходимо отработать солидный срок — 44 года для женщин и 45 лет для мужчин. Большинство граждан Швейцарии копит на пенсию, чтобы на склоне лет ни в чем не испытывать нужды.
Япония — порядка 1700 долларов.
Мужчины и женщины в Японии уходят на пенсию в 65 лет. По закону, японец имеет право перестать работать и в 60, но тогда его пенсионные выплаты снизятся на четверть. Если же он решит трудиться до 70 лет, то ему, наоборот, дадут надбавку 25% к пенсии.
В Японии есть три вида пенсии:
✓ Производственная (профессиональная) пенсия выплачивается из пенсионного фонда, куда гражданин за время своей трудовой деятельности отчисляет 18% от зарплаты;
✓ Базовая (государственная) пенсия для предпринимателей и самозанятых;
✓ Пенсионная выплата для тех, кто по тем или иным причинам не может рассчитывать на получение предыдущих видов пенсий.
Австрия — 1693 доллара.
Пенсионный возраст в Австрии наступает в 65 лет для мужчин и в 60 лет для женщин. Можно выйти на пенсию досрочно с 60 лет, но только если человек занимался тяжелым трудом. Есть также возможность отсрочить выход на пенсию и продолжить работать. Размер пенсионных выплат зависит от возраста гражданина, трудового стажа и числа месяцев, в течение которых он делал взносы в пенсионный фонд.
«В некоторых случаях австриец может претендовать на пенсию в размере 80% от той зарплаты, которую ранее получал. Учитывая высокий уровень зарплат в стране, речь идет о довольно внушительной сумме», — отмечает экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».