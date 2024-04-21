Тысячи людей вышли на улицы Тенерифе в знак протеста против сверхтуризма

«Власти должны немедленно остановить эту развращенную и разрушительную [туристическую] модель, которая истощает ресурсы и делает экономику неустойчивой. Канарские острова имеют пределы, как и терпение людей», — сказал агентству один из лидеров протеста. Уточняется, что, согласно официальным данным, в 2023 году архипелаг с населением в 2,2 млн человек посетили около 14 млн иностранных туристов, что на 13% больше, чем в 2022 году. На туристическую отрасль приходится 35% ВВП архипелага Канарских островов.