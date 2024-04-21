Турфирмы заявили о сотнях заявок на туры в Европу и очередях на Шенген

У туроператора «Русский экспресс» число бронирований туров в Европу выросло по сравнению с прошлым годом в несколько раз. В компании это связывают с тем, что туристы адаптировались к длительному перелету с пересадками, и самих маршрутов стало больше. «Безусловно, сработал и эффект отложенного спроса: туристы за последние четыре года соскучились по поездкам в Европу. Особенность европейского направления в том, что его нечем заменить: доступные россиянам Турция, Эмираты, Египет и направления Юго-Восточной Азии имеют совершенно иную специфику», — добавляют в «Русском экспрессе». У Tez Tour объем бронирований в страны Европы вырос почти на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В PAC Group отметили рост спроса на экскурсионные туры в Европу на 20% к прошлому году.