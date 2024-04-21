Скоростной спуск: экономика Эстонии находится в состоянии затяжного спада

Оказавшись перед лицом углубляющегося экономического спада, правительство Каи Каллас решило пополнить казну государства за счет роста поборов. В начале 2024 года в Эстонии вступили в силу изменения в налоговом законодательстве. Общая ставка налога с оборота увеличилась с 20 до 22%, что привело к росту цен на товары и услуги на 1,67%. Влияние этого на инфляцию в 2024 году достигло 1,4%. Налог на землю вырос на 10%. С 2024 года физические лица больше не могут вычитать из облагаемого налогом дохода необлагаемый налогом доход за детей, за супруга или проценты по жилищному кредиту. С нового года ежемесячная ставка, которая является основанием для уплаты социального налога, повысилась с €654 до €725. Таким образом, минимальная обязанность работодателя по социальному налогу составила €239,25 в месяц. Акцизы на алкоголь и табак повысились на 5%. С 1 мая также повысятся и другие акцизы: на топливо — на 7%, на природный газ — на 20%, на электроэнергию — на 45%.