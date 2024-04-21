Скоростной спуск: экономика Эстонии находится в состоянии затяжного спада

Оплачивать же всё это приходится эстонскому налогоплательщику, который несет на своих плечах всё более тяжелое бремя. Подробности — в материале «Известий».
«Ситуация остается ужасной»
Кая Каллас на днях участвовала в передаче Stuudios on peaminister («В студии премьер-министр») на радиостанции Vikerraadio, и журналист поинтересовался у нее причиной, по которой правительство увеличивает налоги. Журналист услышал резкую отповедь. По словам Каллас, общественность, пресса и оппозиция просто «не понимают», почему необходимо прилагать усилия, чтобы привести в соответствие доходы и расходы государственного бюджета. Между тем, согласно весеннему прогнозу эстонского минфина, в этом году дефицит госбюджета вырастет до 3,5% от ВВП, или до €1,3 млрд (при бюджете объемом €17 млрд).
А в следующем году дефицит достигнет уже 5,3%, или €2,2 млрд. «Правда в том, что ситуация остается ужасной, и придется продолжать принимать жесткие решения», — отрезала Каллас. По ее словам, если не поднимать налоги, в Эстонии может появиться делегация МВФ, которая заставит ввести еще более жесткую налоговую политику.
Эстонская экономика действительно находится в печальном положении. По данным государственного департамента статистики, в прошлом году она упала на 3% и в текущих ценах составляет менее €38 млрд. Падение экономических показателей продолжается уже шестой квартал подряд; последний раз рост наблюдался во II квартале позапрошлого года.
Если рассматривать весь период падения, то этот показатель составит уже 6%. Такого масштабного экономического спада в Эстонии не было со времен мирового финансового кризиса 2007−2008 годов. Впрочем, по словам главного экономиста местного филиала банка Swedbank Тыну Мертсина, ничего удивительного в этом нет. «Если посмотреть, какие сферы экономики больше всего повлияли на спад в прошлом году, то почти треть его пришлась на производство энергии, четверть — на обрабатывающую промышленность, четверть — на транспорт и логистику», — говорит Мертсин.
Эстонская энергетика действительно находится сейчас в очень трудном положении. Эстония, как и Литва и Латвия, в 2022-м отказалась от энергопоставок из РФ, а теперь выходит из надежного энергокольца БРЭЛЛ, соединявшего ее с Россией и Белоруссией. Одновременно правительство в угоду европейской «моде» приняло стратегию отказа от добычи сланцев, которыми богата Эстония, и, соответственно, от сланцевой энергетики. Отказ от российских энергоносителей привел к резкому росту в Эстонской Республике стоимости электричества и отопления, что по цепочке ударило по всей экономике государства. Сейчас оппозиционные эстонские политики обвиняют нынешнюю правящую коалицию во главе с Каей Каллас (Партия реформ) в том, что она ввергла государственную энергетику в состояние полнейшего развала. Линии электропередачи в стране постоянно рвутся, ремонтные бригады всюду не поспевают.
Самый главный приоритет
В столь же бедственную ситуацию погружается транспортная отрасль. На протяжении двух последних лет Эстония, ранее исполнявшая роль «моста» между Россией и ЕС, ожесточенно рубила транспортные связи с РФ; эстонская железнодорожная госкомпания Operail отказалась от сотрудничества с россиянами. В итоге выручка порта в Таллине снизилась за 2023 год на 4% и составила €117 млн. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации получилась в размере €49 млн, что на 12% меньше, чем годом ранее. Прибыль управляющей гаванью госкомпании Tallinna Sadam за 2023 год составила €15,9 млн, что на 38% меньше, чем в 2022-м. На результаты прошлого года больше всего повлияло продолжающееся снижение объемов грузоперевозок, вызванное, как отметили в Tallinna Sadam, «как российско-украинской войной, так и общим экономическим спадом».
Эстонцы вынуждены всё туже затягивать пояса. По оценке департамента статистики, рост цен в стране в феврале 2024-го составил по сравнению с февралем минувшего года почти 4,5%. По показателям инфляции Эстония — один из лидеров Евросоюза. В результате объемы продаж в розничной торговле за минувший год сократились на 7%, в свою очередь, общий объем потребления снизился на 8%. Главный экономист банка Bigbank Рауль Эаметс указывает, что сейчас Эстония очень зависит от того, что творится в Финляндии, Швеции и Германии.
«Внешняя торговля составляет 75−80% нашего ВВП, а Скандинавия и страны Северной Европы в целом во многом зависят от того, что происходит в ЕС. А европейская экономика в первую очередь движима Германией и немецкими показателями, которые не очень радостные на данный момент», — подчеркивает Эаметс. Он прогнозирует, что дна рецессии Эстония еще не достигла.
Оказавшись перед лицом углубляющегося экономического спада, правительство Каи Каллас решило пополнить казну государства за счет роста поборов. В начале 2024 года в Эстонии вступили в силу изменения в налоговом законодательстве. Общая ставка налога с оборота увеличилась с 20 до 22%, что привело к росту цен на товары и услуги на 1,67%. Влияние этого на инфляцию в 2024 году достигло 1,4%. Налог на землю вырос на 10%. С 2024 года физические лица больше не могут вычитать из облагаемого налогом дохода необлагаемый налогом доход за детей, за супруга или проценты по жилищному кредиту. С нового года ежемесячная ставка, которая является основанием для уплаты социального налога, повысилась с €654 до €725. Таким образом, минимальная обязанность работодателя по социальному налогу составила €239,25 в месяц. Акцизы на алкоголь и табак повысились на 5%. С 1 мая также повысятся и другие акцизы: на топливо — на 7%, на природный газ — на 20%, на электроэнергию — на 45%.
При этом, однако, весьма значительная часть доходов государства идет на поддержку киевского режима. Еще на исходе 2022 года эстонские аналитики подсчитали, что их страна в течение того года оказалась единственной в мире, израсходовавшей на помощь Украине более 1% от ВВП. А в начале 2024-го Каллас пообещала в течение четырех лет выделять Киеву 0,25% от государственного ВВП. По словам премьер-министра, с 2022 года Эстонская Республика предоставила Киеву военную помощь на сумму почти €500 млн. Премьер добавила, что в будущем Таллин планирует ежегодно выделять по €14 млн на «восстановление Украины». На настоящий момент Эстония передала Украине военную помощь на €520 млн.
В конце марта в Таллине побывал с визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Во время встречи с коллегой Кая Каллас сказала: «Эстония оказывает Украине непоколебимую поддержку. В рамках последнего пакета помощи мы направили Украине артиллерийские снаряды и другую военную помощь на сумму €20 млн. Наши снаряды уже прибыли в Украину. Долгосрочная военная поддержка Украины Эстонией в течение последующих четырех лет будет составлять 0,25% от нашего ВВП. Необходимо, чтобы и другие страны проявили такую же готовность к поддержке».
Никакого света в конце тоннеля
Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп сообщил, что за последние два года ВВП на душу населения в Эстонии упал по сравнению со среднеевропейским уровнем с 86 до 81%. «С экономическими показателями последних нескольких лет страна находится на пути ко дну Европы, а не к экономике скандинавских стран», — заявил Раудсепп.
Политолог Андрей Стариков, редактор портала Baltnews.com, в разговоре с «Известиями» сказал, что Каллас, лоббируя огромные траты своего бедного государства на поддержку Киева, таким образом обеспечивает себе «индульгенцию» за прошлогодний скандал, когда ее мужа уличили в ведении доходного бизнеса на территории России.
— Кроме того, своей «ястребиной» позицией, оплачиваемой из эстонского госбюджета, Каллас пыталась проложить себе путь в кресло генсека НАТО — хоть эта попытка и оказалась неудачной, но в структуре альянса есть немало и других «хлебных» должностей. Опять же переход на пост одного из важных чиновников НАТО заслонит Каллас от возможного уголовного преследования. Ее правительство напринимало немало решений, идущих в ущерб эстонской экономике, — и, возможно, когда она оставит должность премьера, политические соперники захотят расквитаться с ней посредством возбуждения дела, — говорит Стариков.
По его словам, возможностей для возвращения Эстонии к росту экономических показателей не просматривается.
— Когда-то данное государство демонстрировало неплохие темпы развития, но они всё это разменяли на конфронтацию с восточным соседом. Страна оказалась в авангарде санкционной политики и теперь платит за это цену — ведь на экономическом взаимообмене с Россией в Эстонии было построено очень многое. Российский рынок потерян. Теперь в республике наблюдается сокращение числа рабочих мест и инфляция, опережающая рост зарплат. У Эстонии был неплохой финансовый сектор, но репутация тихой гавани безнадежно подорвана после того, как правительство взялось за поиск способов конфискации российских средств, чтобы направить их на помощь той же Украине. Хваленая программа эстонского электронного резидентства в новых реалиях тоже изрядно потускнела — ибо его больше не предоставляют гражданам «неправильных» стран, — подчеркивает Стариков.
Он добавляет, что еще одна «отягчающая» статья расходов эстонского госбюджета — огромные траты на оружие для местной армии, скупаемое для обеспечения «сдерживания России». Деньги тратятся и на укрепление границы с Россией.
— У Евросоюза сейчас нет лишних денег, чтобы подкидывать их Эстонии на проекты, способствующие оживлению экономики, — развитие транспортной сети, прочей инфраструктуры. Политические же силы, которые призывают восстановить отношения с Россией в эстонском парламенте отсутствуют. Вообще, политиков, осмеливающихся публично заявлять о необходимости дружбы с Россией, в Эстонии бросают за решетку. Так что впереди только спад и стагнация", — констатирует эксперт.