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Россиянам назвали пять способов заработать, не вставая с дивана

Если вы не любитель ежедневных походов в офис, то есть возможность поднять свой доход, не вставая с дивана. Это может быть пассивный доход, к примеру, от сдачи имущества в аренду. Но можно использовать дом в качестве площадки для работы с гибким графиком и для фриланса. Об этом рассказала доцент кафедры человеческого капитала и управления персоналом Российского государственного социального университета Алиса Храмова.

Источник: Агентство «Москва»

1. Блогосфера

Блогеры раскручивают свои сети и занимаются продвижением собственных страниц, привлекая внимание различными способами они увеличивают количество подписчиков. На взаимовыгодных условиях рекламируют товары и услуги. Некоторые считают, что блогерство и SMM — это одно и то же. Но разница в том, что блогер продвигает личный контент, а SMM-менеджер — коммерческий. При этом инструменты продвижения используются схожие.

2. Криптотрейдинг (торговля криптовалютой)

Здесь, по словам эксперта, возможны два вида деятельности: инвестирование в цифровые активы и спекуляция (перепродажа).

3. Написание картин на продажу

Для такого творческого стартапа понадобятся талант, инструменты и материалы (мольберт, палитры, кисти, холсты, бумага и др.) в зависимости от техники рисования. Часто это занятие совмещают с ведением собственного блога.

4. Копирайтинг — написание текстов, обзорных статей и постов

Копирайтер — это обобщенное понятие. «Классической профессии писателя много лет, однако писатель является автором собственных литературных произведений, а копирайтер создает контент’на продажу» для придания компании нужного имиджа, повышения узнаваемости ее товаров и услуг. Этим тоже вполне можно заниматься из дома", — говорит эксперт.

5. Фоторедактирование, монтаж видео

Здесь речь идет о специалистах по работе с фото и видеоматериалом (фотографиями, фрагментами видео, музыкой, озвучкой). Редактированием фото и монтажом медиаконтента можно заниматься на фрилансе. Сегодня также весьма востребована и профессия бильд-редактора — специалиста, осуществляющего подбор, обработку и управление визуальным контентом.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».