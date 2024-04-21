Россиянам назвали пять способов заработать, не вставая с дивана

1. Блогосфера
Блогеры раскручивают свои сети и занимаются продвижением собственных страниц, привлекая внимание различными способами они увеличивают количество подписчиков. На взаимовыгодных условиях рекламируют товары и услуги. Некоторые считают, что блогерство и SMM — это одно и то же. Но разница в том, что блогер продвигает личный контент, а SMM-менеджер — коммерческий. При этом инструменты продвижения используются схожие.
2. Криптотрейдинг (торговля криптовалютой)
Здесь, по словам эксперта, возможны два вида деятельности: инвестирование в цифровые активы и спекуляция (перепродажа).
3. Написание картин на продажу
Для такого творческого стартапа понадобятся талант, инструменты и материалы (мольберт, палитры, кисти, холсты, бумага и др.) в зависимости от техники рисования. Часто это занятие совмещают с ведением собственного блога.
4. Копирайтинг — написание текстов, обзорных статей и постов
Копирайтер — это обобщенное понятие. «Классической профессии писателя много лет, однако писатель является автором собственных литературных произведений, а копирайтер создает контент’на продажу» для придания компании нужного имиджа, повышения узнаваемости ее товаров и услуг. Этим тоже вполне можно заниматься из дома", — говорит эксперт.
5. Фоторедактирование, монтаж видео
Здесь речь идет о специалистах по работе с фото и видеоматериалом (фотографиями, фрагментами видео, музыкой, озвучкой). Редактированием фото и монтажом медиаконтента можно заниматься на фрилансе. Сегодня также весьма востребована и профессия бильд-редактора — специалиста, осуществляющего подбор, обработку и управление визуальным контентом.
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