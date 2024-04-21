Россиянам назвали пять способов заработать, не вставая с дивана

Если вы не любитель ежедневных походов в офис, то есть возможность поднять свой доход, не вставая с дивана. Это может быть пассивный доход, к примеру, от сдачи имущества в аренду. Но можно использовать дом в качестве площадки для работы с гибким графиком и для фриланса. Об этом рассказала доцент кафедры человеческого капитала и управления персоналом Российского государственного социального университета Алиса Храмова.