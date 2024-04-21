Отдохнуть от денег: как мошенники обманывают туристов

О том, как не лишиться средств перед отпуском, обезопасить себя и свой отдых, а также о новых способах обмана, — в материале «Известий».
Фальшивые сайты и «закрытые» страны
«Обычно мошенники активизируются с наступлением горячих деньков — новогоднего сезона, майских праздников, летних отпусков», — предупреждает основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха «Твил.ру» Алексей Черепахин. Конечно, обманы встречаются во всех сферах, но в туризме чаще — ведь речь идет о покупке, которую пока нельзя «потрогать руками», потому что объект размещения далеко.
Одна из самых популярных схем — фальшивые сайты известных туристических брендов, предупреждает вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Подделывают порталы турфирм, отелей и даже авиакомпаний. Нередко такие страницы — в первых строчках поисковиков. Бывает, что мошенникам и общаться с жертвой не нужно, человек вводит данные своей карты, оплачивает несуществующие билет, бронь отеля или путевку.
«Среди новых видов мошенничества продажа туров в “закрытые” страны, — говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. — Через специально созданные сайты предлагают туристам купить авиабилеты в города, куда можно добраться только с пересадкой, забронировать отель». Такие сайты повторяют привычный интерфейс известных агрегаторов или туроператоров.
Иногда нерешительных туристов приходится подстегивать. «Был случай: загуглили понравившийся отель, поисковая система выдала якобы его официальный сайт, бронь была по телефону, — рассказывает Алексей Черепахин. — Женщина-»администратор’жестко настаивала на переводе всей суммы за бронь именно ей. После паузы «на подумать» звонила еще несколько раз, говорила, что остался последний номер и если денег не будет, его снимут".
К счастью, туристам повезло: нашли в соцсети настоящего хозяина отеля, где он жаловался на этот сайт как на мошеннический.
Существенная скидка, перевод денег на карту частному лицу должны сразу же насторожить.
Как проверить сайт
Для отличия фейковых страниц от настоящих следует обращать внимание на URL (убедитесь, что он безопасен), проверять наличие контактной информации, пользовательского соглашения и условий оплаты, читать отзывы других пользователей и использовать защищенные платежные системы, советует Петр Щербаченко. По его словам, наличие сертификата и защищенного соединения можно проверить, если в поле со ссылкой на страницу навести на значок «замок» слева от URL, браузер подскажет, защищенное ли это соединение. От покупок на «небезопасном» сайте лучше отказаться.
Еще он советует убедиться, что сайт турфирмы официальный, проверить домен через Whois-сервис. Если страницу создали недавно, это может быть сайт мошенников.
Важно обращать пристальное внимание на адрес сайта, в котором могут быть переставлены буквы и так далее, советует руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let`s Fly Любовь Воронина. «Кроме того, при оплате, если возникает ошибка и вам пишут, что платеж не прошел, стоит насторожиться, так как, скорее всего, мошенники хотят произвести двойное списание, — говорит она. — Также рекомендуем перепроверять реквизиты, указанные на сайте».
Призрачные отели, фиктивные теплоходы
Казалось бы, сейчас легко можно найти информацию о любом объекте, но и продажа туров в несуществующие отели, круизов на непригодных теплоходах не редкость. «Фотографии прекрасные, вид из окна великолепен. Даже на сайтах-агрегаторах объект есть. Цены тоже хороши, вот только этого объекта в реальности не существует. И деньги, перечисленные туда, для вас тоже перестанут существовать», — рассказывает Алексей Черепахин.
Таких объектов, кстати, всё меньше. «Для того чтобы арендодатель мог разместить свой объект на нашей платформе, ему нужно пройти систему видеопроверки, — говорит руководитель направления “Авито Путешествия” Артем Кромочкин. — Так, он снимает непрерывное видео от угла дома с названием улицы, номером дома и путь до входа, а затем показывает всё оснащение и ремонт. Наши специалисты проверяют это видео и сверяют его с описанием из объявления. Помимо этого, мы проверяем документы арендодателей и учитываем отзывы арендаторов». Как правило, все крупные агрегаторы — «Островок». «Твил.ру», «Туту.ру» и другие — дают гарантии. Да и деньги зачастую поступают арендодателю или объекту после заселения.
Но ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Телегин вспоминает историю, как мошенники «подделали» теплоход. Сняли помещение, подготовили документы для регистрации ООО, открыли расчетный счет, заключили договор страхования, даже судно, правда непригодное к плаванию, нашли. Затем успешно реализовывали круизы на нем, назвали теплоход громко: «Победа». В суде доказывали, что просто не успели починить судно к сезону. Однако в итоге были осуждены на различные сроки лишения свободы.
Турфирма есть, а денег не будет
В случае с хищениями денег в Приморье и Ярославской области турфирмы, тоже с помещением, рекламой, реквизитами, могли продавать вполне существующие турпакеты от известных операторов. Просто деньги до последних так и не дошли.
Эксперты напоминают, что Минэкономразвития ведет федеральные реестры туроператоров и турагентов.
«Если агент работает официально, название его агентства должно быть внесено в реестр Министерства экономического развития РФ как партнера туроператора. Во-вторых, при покупке тура обязательно заключают договор, — объясняет Любовь Воронина. — После оплаты клиенту должен быть выдан чек, который является доказательством того, что деньги переведены».
Правда, бывают случаи, когда мошенники прикрываются именем реально существующей фирмы со всеми реестровыми номерами и реквизитами. Даже договор присылают, да и сайт настоящий есть, но туры продаются через соцсети, вся переписка идет в мессенджерах, а деньги просят перевести частному лицу.
Например, в конце февраля, как сообщал портал TourDom.ru, в турсообществе «ВКонтакте» активно продавались «отказные» туры на Кубу. Покупателям высылали все данные: название, адрес, ИНН, номер в реестре — петербургской турфирмы. Повезло тем, кто нашел офисные номера телефонов, опубликованные на картах, на сайте. Но были и те туристы, которые переводили деньги «какой-то Маше». «Проверка в реестре ничего не даст, но если деньги просят на карту, а не на расчетный счет, в 999 случаях из 1000 это обман», — предупреждал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Инструмент прозрачности и грамотность потребителей
«Сейчас введен самый главный инструмент прозрачности на туристическом рынке — электронная путевка. Если забронирован тур (турпакет, а не отдельные услуги), клиент должен спросить у агента, внесены ли его данные в электронную путевку, — напоминает Любовь Воронина. — Как только в электронную путевку внесены данные, путешественник может по QR-коду проверить ее через “Госуслуги”. Правда, пока система обязательна лишь для туров за рубеж, но с 1 сентября должна заработать и для путешествий по России.
Юрист Юрий Телегин советует жертвам мошенников сразу обращаться с письменным заявлением в органы внутренних дел. В нем надо подробно описать произошедшее и сформулировать просьбу о возбуждении уголовного дела и о признании заявителя потерпевшим. Также целесообразно заявить ходатайство о признании его гражданским истцом и о наложении ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых.
Правда, на счетах мошенников не всегда есть деньги — украденную сумму могут не вернуть даже по решению суда. Поэтому старайтесь выбирать надежные турагентства и не попадаться на уловки аферистов, советуют эксперты.
Есть и хорошие новости. По словам Дмитрия Горина, число мошеннических действий по отношению к туристам в целом не выросло, оно даже немного сократилось благодаря большей грамотности потребителей.