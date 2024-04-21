Отдохнуть от денег: как мошенники обманывают туристов

Таких объектов, кстати, всё меньше. «Для того чтобы арендодатель мог разместить свой объект на нашей платформе, ему нужно пройти систему видеопроверки, — говорит руководитель направления “Авито Путешествия” Артем Кромочкин. — Так, он снимает непрерывное видео от угла дома с названием улицы, номером дома и путь до входа, а затем показывает всё оснащение и ремонт. Наши специалисты проверяют это видео и сверяют его с описанием из объявления. Помимо этого, мы проверяем документы арендодателей и учитываем отзывы арендаторов». Как правило, все крупные агрегаторы — «Островок». «Твил.ру», «Туту.ру» и другие — дают гарантии. Да и деньги зачастую поступают арендодателю или объекту после заселения.