Немецкая оборонка избавилась от имиджа, как у «отраслей греха»

«Мы извлекаем выгоду из проблем в других отраслях при наращивании нашей рабочей силы», — признал бывший гендиректор Томас Мюллер. По его словам, в последние 30 лет сотрудники оборонных предприятий предпочитали не распространяться, где они работают, теперь это не так. «Сегодня наш сектор больше не находится в грязном углу», — заметил Мюллер.