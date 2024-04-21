Нефть вливается в бюджет: как высокие цены на сырье сказываются на экономике РФ

С такими ценами на нефть у России есть хорошие шансы решить бюджетные проблемы. Так считает эксперт по энергетике финансового университета Станислав Митрахович. Правда, ситуация, по его мнению, может измениться: "В бюджете, конечно, поставлены очень большие суммы, которые вытянуть можно лишь в том случае, если будет стабильный экспорт нефти. И самое главное, цены на российское сырье должны быть высокими. Как минимум стабильно больше, чем $60 за баррель. Но мы учитываем, что существует дисконт — порядка $17 или даже $20 к Brent.
Поэтому нужно, чтобы при этом Brent был стабилен на уровне $80 и больше. Сколько будет стоить баррель, условно говоря, через несколько месяцев, это большой вопрос. Напряженность на Ближнем Востоке может спасть, а в таком случае нет гарантий, что Brent не окажется дешевле $80. Соответственно, нет гарантий, что Urals не будет стоить меньше $60. Но при условии сохранения ситуации на Ближнем Востоке и того, что Россия продолжит держать экспорт на достаточно высоком уровне, думаю, можно предполагать, что бюджетные проблемы на ближайший год будут решены.
Объемы российских поставок действительно достаточно высокие, но к июню должны начать действовать уже обновленные требования по ОПЕК+. Россия сокращает свое производство до 9 млн баррелей в сутки, экспорт уже уменьшится, но и доходы при сохранении цены, при меньшем объеме экспорта тоже должны сократиться. А дальше все будет зависеть от стоимости. Опять возвращаемся к истории о том, сколько будет стоить нефть".
Главными покупателями отечественной нефти остаются Турция, Китай и Индия. Причем последняя, как сообщали СМИ, настороженно относилась к торговле с Москвой и в начале марта даже отказалась от импорта сырья на крупнейших танкерах, которые принадлежат «Совкомфлоту», подпавшему под американские санкции. Однако на место одного поставщика в короткие сроки приходят другие, пишет Bloomberg.
Агентство описало отношения Москвы, Нью-Дели и Запада как «игру в прятки». В итоге, поставки нефти в Индию уже к концу марта достигли максимума за четыре месяца. Впрочем, существуют и сдерживающие факторы, отмечает исполнительный директор и глава управления активами брокерской компании Mind Money Алексей Афанасьевский:
«Во-первых, в Индии есть заводы “Роснефти”, и совершенно не факт, что ей выгодны высокие цены на нефть. Возможно, что ей выгодно задешево продавать на свои же заводы в Индии, перерабатывать и там продавать нефтепродукты, не выходя из-под санкций и уже находясь в другой реальности. Потому что рупии — это решаемая история. И во-вторых, мы не понимаем, насколько Индия продавилась под давлением, которое на нее оказывают. Может быть, это способ поторговаться с нами, может быть, это реально происходящие события».
По данным Минэкономразвития, в марте средняя цена российской нефти Urals с учетом расходов на транспортировку составила $70. Аналитики агентства Bloomberg подсчитали, что на 10 апреля этот сорт стоил уже около $75 за баррель.