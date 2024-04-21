Нефть вливается в бюджет: как высокие цены на сырье сказываются на экономике РФ

Поэтому нужно, чтобы при этом Brent был стабилен на уровне $80 и больше. Сколько будет стоить баррель, условно говоря, через несколько месяцев, это большой вопрос. Напряженность на Ближнем Востоке может спасть, а в таком случае нет гарантий, что Brent не окажется дешевле $80. Соответственно, нет гарантий, что Urals не будет стоить меньше $60. Но при условии сохранения ситуации на Ближнем Востоке и того, что Россия продолжит держать экспорт на достаточно высоком уровне, думаю, можно предполагать, что бюджетные проблемы на ближайший год будут решены.