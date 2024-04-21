Каким будет курс рубля 22−28 апреля

Российский рынок акций провел пятницу в разнонаправленной динамике. Несмотря на приближение выходных и укрепление рубля, во второй половине дня покупки преобладали. Сильную динамику продемонстрировали представители IT и нефтегаза. В частности, на общее движении рынка повлияло ускорение роста в тяжеловесных акциях «Газпрома».
Внешний фон был преимущественно негативным — в отрицательной зоне завершили торги основные индексы КНР, не больше оптимизма было и на европейских площадках.
В понедельник Народный Банк Китая проведет заседание по базовой кредитной ставке, в еврозоне будет опубликован апрельский индекс доверия потребителей. На американском рынке квартальные финансовые отчеты представят Verizon, SAP. ТГК-1 опубликует операционные результаты за I кв. 2024 г., предварительные операционные квартальные показатели в этот же день сообщит Норникель.
Индекс Мосбиржи остался на уровне двухлетних вершин, что намекает на высокую вероятность движения к 3500 п. на старте будущей недели при условии, что в выходные не реализуется значимого негатива. Прогноз на 22 апреля — 3400−3500 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 92−95. Эффект от налогового периода достигнет своего пика. ЦБ 26 апреля, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на текущих 16%, что будет означать продолжение периода жесткой ДКП, а это благоприятно для нацвалюты. Действие указа президента о нормах обязательной репатриации и продажи экспортной выручки истекает в конце месяца. В отсутствие сигналов о его продлении неопределенность добавляет рублю проблем. Исходя из текущей конъюнктуры, пролонгация, возможно, со смягчением пороговых значений по репатриации и продажи выручки, видится более вероятным сценарием. Ожидаем, что на будущей неделе в этом вопросе наступит ясность, и при благоприятном раскладе у рубля прибавится оптимизма, доллар может опуститься в район 92,5.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».