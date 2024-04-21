Каким будет курс рубля 22−28 апреля

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 92−95. Эффект от налогового периода достигнет своего пика. ЦБ 26 апреля, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на текущих 16%, что будет означать продолжение периода жесткой ДКП, а это благоприятно для нацвалюты. Действие указа президента о нормах обязательной репатриации и продажи экспортной выручки истекает в конце месяца. В отсутствие сигналов о его продлении неопределенность добавляет рублю проблем. Исходя из текущей конъюнктуры, пролонгация, возможно, со смягчением пороговых значений по репатриации и продажи выручки, видится более вероятным сценарием. Ожидаем, что на будущей неделе в этом вопросе наступит ясность, и при благоприятном раскладе у рубля прибавится оптимизма, доллар может опуститься в район 92,5.