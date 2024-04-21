Бремя принципа: рынок ожидает сохранения ключевой ставки в 16%

Эксперты считают, что ЦБ сохранит жесткий сигнал насчет будущей денежно-кредитной политики (ДКП) — из-за этого ставки депозитов и кредитов на итоги заседания не отреагируют.
Какое решение по ключевой ставке ЦБ примет в апреле
В пользу сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании Банка России 26 апреля единогласно высказались все 20 опрошенных «Известиями» участников финансового рынка.
— Сигнал о смягчении ДКП в ближайшей перспективе также пока маловероятен, — заявила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Инфляционные ожидания населения снизились — эта тенденция не прекращается уже четвертый месяц подряд, добавила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Темпы роста цен в годовом выражении также замедлились до 4,5% в марте после 6−7% в феврале, однако этот тренд неустойчив, заявил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
— Инфляция будет замедляться. В том числе этому способствует сезонный фактор — снижение стоимости на сельхозпродукцию, — подчеркнул зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.
Тем не менее инфляционное давление на экономику сохранится из-за быстрого роста денежной массы (агрегат М2 включает в себя наличные деньги, средства на текущих счетах и срочных вкладах) — в годовом выражении она увеличилась на 20%, пояснил замдиректора по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков. По его словам, динамика этих показателей транслируется в рост цен с лагом в несколько кварталов, поэтому ЦБ придется сохранять осторожность еще в течение нескольких месяцев.
Регулятор считает, что замедление инфляции в марте обусловлено разовыми факторами, а устойчивого снижения цен пока достичь не удалось, отметила Ольга Беленькая. Помимо того, всё еще не произошло замедления экономической активности и потребительского спроса — рост этих показателей, наоборот, ускорился, что не даст ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании.
— Кроме того, кредитование также продолжает расти быстрее ожиданий регулятора, — отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.
По данным ЦБ, потребительское кредитование ускорилось в марте до 2% после 0,9% в предыдущем месяце. Рост портфеля корпоративных займов по сравнению с февралем ускорился втрое и достиг 1,8%.
Также регулятор пристально следит за соотношением потребления и выпуска в РФ, добавил экономист Газпромбанка Павел Бирюков. По его словам, потеря баланса этих показателей — если спрос превысит предложение — может легко переломить тренд замедления инфляции.
При этом возможности выпуска в РФ сокращаются из-за напряжения на рынке труда. Конкуренция компаний за рабочую силу продолжает усиливаться, а это ограничивает производственные мощности, добавил старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. В этих условиях требуется больше времени для реакции экономики на политику ЦБ.
Как решение ЦБ повлияет на рынок
Решение ЦБ по ключевой ставке не приведет к изменению курса рубля, отметил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. Однако если нацвалюта продолжит ослабевать, это может помешать замедлению инфляции, добавил главный аналитик ПСБ Денис Попов. Импортные товары подорожают и повлияют на общий уровень цен.
Российская валюта ослабла после февральского заседания ЦБ — 16 апреля ее курс достиг уровня 94 за доллар впервые с 30 октября 2023-го. К концу года рубль может ослабнуть еще сильнее, но пока его поддерживает высокая ключевая ставка и указ президента о валютной выручке. Однако действие требования должно закончиться уже 30 апреля, а официальная информация о продлении меры не предоставлялась.
Давление на российскую валюту скажется на риторике ЦБ, подчеркнул зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин.
Также негативная динамика рубля в теории способна переломить тренд на сокращение инфляционных ожиданий, на что регулятор также обязательно отреагирует, добавила Наталия Пырьева. Из-за выросшего курса доллара люди будут опасаться, что цены пойдут вверх, и поспешат закупиться импортными товарами, в том числе дорогостоящими.
Обычно банки начинают заранее готовиться к смягчению ДКП и это будет выражаться в дальнейшем «укорачивании» сроков вкладов с максимальными ставками, отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Сейчас положить деньги на депозит под высокий процент (17%) можно на полгода.
При этом на кредитование влияет не только жесткая политика ЦБ, но и макропруденциальное регулирование. Поэтому быстрого смягчения условий не стоит ожидать даже при снижении ключевой, подчеркнул эксперт.
Апрельское заседание ЦБ будет опорным — значит, регулятор обновит среднесрочные прогнозы, что может повлиять в том числе на котировки рынка ценных бумаг. В частности, Банк России может повысить ожидания по росту ВВП, считает Родион Латыпов из ВТБ. В февральском прогнозе ЦБ ожидал роста российской экономики на 1−2% за 2024 год, напомнил глава Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РСХБ Максим Петроневич.
Кроме того, регулятор может повысить прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до диапазона 13,5−15,5% (на 0,5 п.п.), а на 2025-й — до 8−10% (на 1 п.п.), отметил Игорь Рапохин из SberCIB Investment Research. Это станет сигналом, что регулятор готов сдвинуть срок, когда он начнет смягчать ДКП.
Такое изменение позитивно повлияет на доходность облигаций, однако компании могут сократить объем выпуска долговых бумаг в пользу акционерного финансирования. А значит, возможны новые IPO, отметил независимый эксперт Андрей Бархота.
По итогам года ЦБ планирует вывести инфляцию на уровень 4−4,5% и устойчиво удерживать ее вблизи таргета в 4%, напомнила Ольга Беленькая из «Финама». Тем не менее по итогам 2024-го годовой рост цен может быть в районе 5−5,5%.
— Не исключено, что период действия высоких ставок продлится дольше, чем мы изначально ожидали, — заявил Антон Павлов из Абсолют Банка.
Сохранение инфляционного давления может потребовать сохранения высокой ключевой ставки на протяжении всего 2024-го, ожидают участники рынка. В «Сбере» предполагают, что к концу года ЦБ снизит ее только до 13%, а в ВТБ — до 14%.
Смягчение ДКП может начаться в сентябре, но только при сохранении тренда на замедление роста цен, заключил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.