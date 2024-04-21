Бремя принципа: рынок ожидает сохранения ключевой ставки в 16%

Банк России во второй раз подряд возьмет паузу на заседании 26 апреля и оставит ключевую на уровне 16%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Участники рынка пояснили: рост цен замедляется, но устойчивость этого тренда еще предстоит подтвердить. Риски разгона инфляции всё еще есть: ее подогревает высокий потребительский спрос и дефицит на рынке труда, из-за которого компаниям трудно наращивать производственные мощности. Повлияет ли это на стоимость банковских продуктов и когда политика ЦБ может измениться.