Без паспорта ЕС, ВНЖ и счета: как разблокировать активы «голыми руками»

23 февраля последовал уже 13-й санкционный пакет ЕС. В нем не было ничего, что улучшило бы участь российского частного инвестора. При этом в рамках продолжающейся в Европе дискуссии о возможных путях конфискации российских замороженных активов проскальзывает позиция, что Брюссель более чем устраивает статус-кво, при котором частные и государственные замороженные активы генерируют доход, а налоги от него можно направлять на Украину. Кроме того, до сих пор не была объявлена официальная позиция ЕС по механизму обмена замороженными активами, которую предлагают власти России. Поэтому рассчитывать на политическое решение, когда кто-то все сделает за вас, не стоит.