Без паспорта ЕС, ВНЖ и счета: как разблокировать активы «голыми руками»

Инвесторы по-прежнему могут подать в установленном порядке заявление о разблокировке активов, зависших в бельгийском Euroclear. Общая норма ст. 6 Регламента ЕС 269/2014 позволяет подать заявление с соответствующим пакетом документов. Практика их рассмотрения сформировала условия, при выполнении которых лицензию может получить даже частный инвестор, не имеющий паспорта или ВНЖ в ЕС.
Партнер BGP Litigation Сергей Гландин рассказал «РБК Инвестициям» об общих и частных механизмах разблокировки, а также поделился практическими советами по эффективной защите своих прав.
Сколько осталось времени на разблокировку активов
С конца февраля — начала марта 2022 года многие российские частные инвесторы столкнулись с нарушением своих прав. Тогда же появились и первые случаи неисполнения поручений от российских брокеров европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) подпал под блокирующие санкции Евросоюза 3 июня 2022 года. Эта ситуация не сильно улучшила правовую позицию частных инвесторов, однако именно с этого момента начался отсчет срока трехлетней исковой давности заявлений.
Бельгия, Люксембург и Российская Федерация — страны романо-германской правовой системы, где основы гражданского законодательства уходят корнями в так называемый Кодекс Наполеона. В законодательствах этих трех стран срок исковой давности составляет три года. Это значит, что если частный инвестор в течение трех лет не предпринимал активных шагов по разблокировке активов, а после решил обратиться в бельгийский суд за восстановлением своих прав, то в судебной защите с высокой вероятностью откажут по причине пропуска этого самого срока исковой давности.
Поэтому основной шаг, который в 2024 году должны предпринять инвесторы с замороженными активами, — подать заявление в Казначейство Бельгии о разблокировке ценных бумаг, денег и купонного дохода. Таким образом, вы не нарушите срок исковой давности, установленный законодательством.
Стоит ли рассчитывать на снятие санкций с НРД в Европейском суде
Еще в 2022 году НРД подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить включение в санкционные списки ЕС. В августе того же года дело было зарегистрировано и ему присвоили номер T-494/22, а в конце сентября были опубликованы выдержки из иска и началась письменная часть процедуры. Слушания по этому делу прошли 23 января 2024 года. После этого первая палата Суда ЕС общей юрисдикции взяла паузу для вынесения и написания решения, которое, по традиции, выносится не ранее чем через четыре месяца после слушания.
Здесь в игру вступают две особенности санкционной политики ЕС:
Нельзя подать иск в суд с требованием об исключении из санкционного списка или обязать ответчика сделать это. Единственный доступный порядок в соответствии со ст. № 263 Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС) позволяет лишь просить суд отменить действующие нормативные правовые акты ЕС в той части, в которой они затрагивают заявителя;
Нормативно-правовые акты (НПА) ЕС о блокирующих антироссийских санкциях действуют полгода и продлятся в середине сентября.
Если НРД отменит в суде действие нормативно-правовых актов от 3 июня 2022 года, то добьется лишь морального удовлетворения, так как их действие прекратилось еще 15 сентября 2022 года, а вместо них действуют НПА, принятые 12 марта этого года.
Поэтому даже если в середине года НРД выиграет дело в Европейском суде, то отменены будут уже давно недействующие НПА, а реальное исключение из списка будет зависеть от воли ответчика.
Будет ли политическое решение по разблокировке
Начиная с седьмого пакета санкций многие оптимисты ждали, что Брюссель отыграет назад санкции против НРД или хотя бы внесет в «блокирующий» Регламент ЕС № 269/2014 несколько норм, которые выведут из-под удара непричастных к СВО и не связанных с правительством России частных инвесторов.
Тогда была надежда на повторение американского прецедента, когда Минфин США откровенно перегнул палку и ввел санкции против En+ и «Русала», чем сделал королевский подарок китайским производителям алюминия и создал диспропорции на американском рынке. К слову, эти санкции пришлось снять через девять месяцев.
23 февраля последовал уже 13-й санкционный пакет ЕС. В нем не было ничего, что улучшило бы участь российского частного инвестора. При этом в рамках продолжающейся в Европе дискуссии о возможных путях конфискации российских замороженных активов проскальзывает позиция, что Брюссель более чем устраивает статус-кво, при котором частные и государственные замороженные активы генерируют доход, а налоги от него можно направлять на Украину. Кроме того, до сих пор не была объявлена официальная позиция ЕС по механизму обмена замороженными активами, которую предлагают власти России. Поэтому рассчитывать на политическое решение, когда кто-то все сделает за вас, не стоит.
Рабочие механизмы разблокировки активов для инвесторов без паспорта, ВНЖ и брокерского счета в ЕС
Российские частные инвесторы с паспортами или ВНЖ в ЕС вправе обратиться в Казначейство Бельгии за специальной лицензией и на ее основании перевести разблокированные активы брокеру в ЕС, Швейцарии или Великобритании. Для них открыть брокерский счет в этих странах не составляет труда. Этим же путем могут пойти и российские частные инвесторы без паспортов или ВНЖ в ЕС, если они открыли брокерский счет в ЕС, Швейцарии или Великобритании.
Требования и условия для успешной разблокировки следующие:
Все разблокированные активы должны остаться в Европе. Ваш новый брокер в ЕС, Швейцарии или Великобритании должен дать письмо-подтверждение о готовности принять ваши ценные бумаги и деньги после разблокировки;
За разрешением может обратиться лицо, которое не находится под санкциями ЕС, а российские подсанкционные лица при успешной разблокировке не смогут получить материальную выгоду от этого процесса;
Субъект делового оборота любой страны — члена ЕС или лицо со специальным статусом (адвокат, аудитор) выступил гарантом полной законности вашей разблокировки. Иными словами, должны быть соблюдены общие условия разблокировки от 20 декабря 2022-го и требований Регламента ЕС № 269.
Но даже при соблюдении всех этих условий по-прежнему приходят отказы с довольно неоднозначными формулировками: «вы не доказали прекращения правоотношений с НРД или подсанкционным брокером в цепочке» или «вы не подтвердили продажу заявленных позиций в Европе». При этом вероятность отказа сводится на нет, если российские адвокаты подготовят заявление, а бельгийский адвокат перенесет его на свой бланк и подаст на рассмотрение, обеспечив тем самым его презентацию и сопровождение в соответствии с ожиданиями регулятора ЕС.
В этой ситуации частным инвесторам без паспорта, ВНЖ и/или брокерского счета остается доступной еще одна опция — найти в ЕС или Швейцарии такого брокера, институционального инвестора или иного профучастника, который готов купить заблокированные ценные бумаги и деньги.
С ним заключается договор купли-продажи под условием получения лицензии на разблокировку от бельгийского казначейства. Если такой покупатель заявлен в российской налоговой как контролируемая иностранная компания (КИК), то получать разрешение российской правительственной комиссии не нужно.
Особенность этой опции — получение разрешения от казначейства Бельгии за месяц. Оговоренная покупная цена будет зачислена на ваш российский банковский или брокерский счет или же счет в одной из дружественных стран без каких-либо ограничений.