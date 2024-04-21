Арендаторы расселяются по площадям

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торгцентрах Москвы в период 1—14 апреля превысил значения предыдущих двух недель на 7%, Санкт-Петербурга — на 1%. Такие данные приводят в Focus Technologies, связывая рост с сезонным увеличением активности перед началом летнего сезона и отложенным спросом, возникшим после событий в «Крокус Сити Холле». Хотя последний, вероятно, проявляется преимущественно в Москве, где Mall Index в первые две недели апреля вырос год к году на 3%, в Санкт-Петербурге — снижение на 4%, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Эксперт напоминает, что после теракта сокращение трафика в столице было более выраженным, чем в других городах страны.