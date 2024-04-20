Wildberries тестирует новый процесс покупок из-за рубежа

Как отметила пресс-служба, сейчас верификация через «Госуслуги» требуется при заказе товаров из стран за пределами таможенного союза, в который входят страны ЕАЭС, при этом, если товар дороже €200, пользователю нужно будет оплатить пошлину с суммы, которая превышает €200.