В России на треть снизилось количество дешевого жилья

«Еще несколько лет назад можно было приобрести пансионаты и комнаты в общежитиях по цене до 1 млн рублей. Нередко они приобретались как вариант самого доступного жилья для студентов или сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Сейчас большая часть дешевого жилья сконцентрирована за пределами больших городов, в старом жилом фонде и находится в неудовлетворительном состоянии», — отметил Иванов.