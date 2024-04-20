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Продажи сигарет сократились с 1,5 тыс. до 1 тыс. штук на душу населения в год

Розничные продажи сигарет и папирос в России в 2023 году составили 1 тыс. штук на душу населения, говорится в докладе об итогах работы Минздрава. В 2022 году показатель составлял 1,46 тыс. штук.

Источник: Reuters

Данные доклада Минздрава приводит «Интерфакс». В нем также говорится, что доля людей, которые ведут здоровый образ жизни увеличился с 7,2 на 100 тыс. населения до 9,1.

На коллегии Минздрава РФ ранее сообщалось, что потребление алкоголя снизилось с 9,4 литра этанола на душу населения в 2018 году до 8,4 литра в 2023-м.

В 2020 году Федеральный научно-клинический центр ФМБА опросил 1600 мужчин и женщин в возрасте 18−65 лет. Тогда 54% из них рассказали, что имеют различные вредные привычки. В 2023 году центр повторил опрос, и теперь об излишествах сообщили лишь 44% респондентов.