Продажи сигарет сократились с 1,5 тыс. до 1 тыс. штук на душу населения в год

Данные доклада Минздрава приводит «Интерфакс». В нем также говорится, что доля людей, которые ведут здоровый образ жизни увеличился с 7,2 на 100 тыс. населения до 9,1.
На коллегии Минздрава РФ ранее сообщалось, что потребление алкоголя снизилось с 9,4 литра этанола на душу населения в 2018 году до 8,4 литра в 2023-м.
В 2020 году Федеральный научно-клинический центр ФМБА опросил 1600 мужчин и женщин в возрасте 18−65 лет. Тогда 54% из них рассказали, что имеют различные вредные привычки. В 2023 году центр повторил опрос, и теперь об излишествах сообщили лишь 44% респондентов.