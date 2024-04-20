Продажи сигарет сократились с 1,5 тыс. до 1 тыс. штук на душу населения в год

В 2020 году Федеральный научно-клинический центр ФМБА опросил 1600 мужчин и женщин в возрасте 18−65 лет. Тогда 54% из них рассказали, что имеют различные вредные привычки. В 2023 году центр повторил опрос, и теперь об излишествах сообщили лишь 44% респондентов.