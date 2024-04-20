Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых культур

«Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж», — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно постановлению, дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит пять миллионов тонн. Допквота будет действовать до 30 июня 2024 года включительно, а объем между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз, уточнили в кабмине, напомнив, что основная часть квоты была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня и составила 24 миллиона тонн.
«Новый механизм квотирования эксперта зерновых, предполагающий в том числе возможность распределения между экспортерами дополнительной части квоты, был утвержден правительством в 2023 году. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за ее пределами — заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз», — добавляется в сообщении.