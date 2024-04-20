Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых культур

Отмечается, что согласно постановлению, дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит пять миллионов тонн. Допквота будет действовать до 30 июня 2024 года включительно, а объем между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз, уточнили в кабмине, напомнив, что основная часть квоты была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня и составила 24 миллиона тонн.