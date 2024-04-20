Названы три простых шага для выгодной сдачи квартиры в аренду

Важно сделать хорошие фото квартиры и загрузить в объявление ее планировку. Это позволит привлечь внимание большего числа потенциальных арендаторов. Ведь, как правило, люди выбирают жилье визуально по планировке. Она позволяет понять число комнат и расположение объектов. Без нее человек может перейти к другому объявлению.