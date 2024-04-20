Названы три простых шага для выгодной сдачи квартиры в аренду

Шаг 1. Подготовка
Сперва следует оценить состояние квартиры и скорректировать его при необходимости. Если ремонт был сделан достаточно давно, то можно внести косметические правки, например, переклеить, где требуется, обои, нанести свежую краску или штукатурку.
Также можно заменить старую мебель на недорогую и стильную современную.
После указанных выше действий жилье приобретет другой вид, будет смотреться намного свежее и, соответственно, аренда прибавит в цене.
Шаг 2. Грамотная визуальная подача в объявлении
Важно сделать хорошие фото квартиры и загрузить в объявление ее планировку. Это позволит привлечь внимание большего числа потенциальных арендаторов. Ведь, как правило, люди выбирают жилье визуально по планировке. Она позволяет понять число комнат и расположение объектов. Без нее человек может перейти к другому объявлению.
Также можно снять на камеру смартфона несложный видеоролик с обзором квартиры и подгрузить его в объявление вместе с фотографиями. Он также поможет удержать внимание потенциальных арендаторов.
Шаг 3. Правильный выбор арендатора
Важно стремиться, чтобы хорошее состояние квартиры сохранялось как можно дольше. Для этого лучше избегать потенциальных арендаторов с маленькими детьми и животными, так как есть риск, что ремонт может пострадать.
Перед сдачей квартиры следует зафиксировать ее состояние на камеру смартфона.
Также можно первое время посещать уже арендованную жилплощадь хотя бы раз в месяц.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».