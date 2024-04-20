На Украине ввели ограничения на онлайн-казино

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил ранее, что 90% солдат на передовой страдают игровой зависимостью и эта проблема прямо сказывается на моральном состоянии армии. Интернет-издание «Инсайдер UA», комментируя эту информацию, уточнило со ссылкой на данные Нацбанка, что эта «эпидемия» охватила всю страну, а не только армию. Сумма ежедневных проигрышей украинцев в казино в 2023 году составляет около 400 млн гривен ($10,18 млн). В конце марта на сайте президента появилась петиция с просьбой запретить украинским военнослужащим доступ к онлайн-казино.