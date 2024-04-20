На Украине ввели ограничения на онлайн-казино

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента.
Таким образом, введено в действие решение СНБО, предусматривающее в том числе ограничение рекламы онлайн-казино, определение лимитов игры в неделю и лимитов затрат, введение ограничений для военных.
СБУ поручено провести проверки организаторов азартных игр.
Игорный бизнес на Украине был легализован в августе 2020 года. Эксперты обращают особое внимание на то, что десятки казино продолжают круглосуточно работать в столице и окрестностях в условиях военного положения и на фоне обсуждения новых мер по ужесточению наказаний за уклонение от мобилизации. По данным главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева, налоговые поступления в бюджет от игорного бизнеса составили в 2023 году 10,4 млрд гривен ($272,5 млн).
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил ранее, что 90% солдат на передовой страдают игровой зависимостью и эта проблема прямо сказывается на моральном состоянии армии. Интернет-издание «Инсайдер UA», комментируя эту информацию, уточнило со ссылкой на данные Нацбанка, что эта «эпидемия» охватила всю страну, а не только армию. Сумма ежедневных проигрышей украинцев в казино в 2023 году составляет около 400 млн гривен ($10,18 млн). В конце марта на сайте президента появилась петиция с просьбой запретить украинским военнослужащим доступ к онлайн-казино.