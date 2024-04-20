МВФ предупредил о «прохладных 20-х» в мировой экономике

Сочетание этих причин снизит экономический рост до ничтожного уровня и станет первопричиной «народного недовольства» финансовой политикой, предупредила Георгиева. По ее мнению, влияние этого фактора особенно сильно проявится в ряде беднейших стран мира, которые могут еще сильнее отстать от других экономик. Эта тенденция и способы ее сломить — это «то, о чем я думаю, когда просыпаюсь посреди ночи», призналась глава МВФ.