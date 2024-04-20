Маск отложил встречу с премьером Индии из-за «серьезных обязательств»

Правительство Индии просило копанию увеличить объем закупок на местном рынке и поделиться подробными планами производства. В свою очередь, Маск потребовал снизить налог на импорт автомобилей, который может достигать 100%, чтобы Tesla могла начать с продажи импортируемых автомобилей по более низкой цене на рынке с ограниченной покупательной способностью. В мае 2022 года он заявил, что компания не будет выпускать свою продукцию в Индии, пока та не разрешит продавать и обслуживать автомобили на месте.