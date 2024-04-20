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Киргизский Finca Bank ограничит прием переводов из Сбербанка и Тинькофф-банка

Киргизский Finca Bank с 5 мая введет ограничения на прием переводов через приложение «Сбербанк (MOEX: SBER) Онлайн» для граждан Киргизии. С середины мая будет приостановлено зачисление средств через «Тинькофф (MOEX: TCSG) Мобайл» для иностранных граждан.

Источник: Reuters

Банк рекомендует использовать альтернативные способы получения средств: Astrasend, «Золотую корону», «Юнистрим», Ria и Western Union. Отмечается, что через приложение «Тинькофф Мобайл» доступны переводы клиентам Finca Bank из числа граждан Кыргызстана.

Банки Киргизии в начале апреля прекратили обслуживать карты «Мир» из-за угрозы вторичных санкций. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров сообщал, что работу с картой «Мир» прекратили из-за предостережений со стороны латвийского разработчика программного обеспечения.