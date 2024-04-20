Киргизский Finca Bank ограничит прием переводов из Сбербанка и Тинькофф-банка

Киргизский Finca Bank с 5 мая введет ограничения на прием переводов через приложение «Сбербанк (MOEX: SBER) Онлайн» для граждан Киргизии. С середины мая будет приостановлено зачисление средств через «Тинькофф (MOEX: TCSG) Мобайл» для иностранных граждан.