Киргизский Finca Bank ограничит прием переводов из Сбербанка и Тинькофф-банка

Банк рекомендует использовать альтернативные способы получения средств: Astrasend, «Золотую корону», «Юнистрим», Ria и Western Union. Отмечается, что через приложение «Тинькофф Мобайл» доступны переводы клиентам Finca Bank из числа граждан Кыргызстана.
Банки Киргизии в начале апреля прекратили обслуживать карты «Мир» из-за угрозы вторичных санкций. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров сообщал, что работу с картой «Мир» прекратили из-за предостережений со стороны латвийского разработчика программного обеспечения.