И бутылка рому: будет ли алкоголь только по праздникам

По словам экономиста, возможен ввоз в страну подделок в условиях параллельного импорта, и правительство в своих решениях это также учитывает. По замыслу, чем выше цена, тем выше качество. Потребители при нижней границы МРЦ будут выбирать качественный алкоголь, а фальсификат в таких условиях проигрывает.