И бутылка рому: будет ли алкоголь только по праздникам

Минфин предложил с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк в пределах 8%, следует из проекта приказа, опубликованного на сайте проектов нормативных актов. Ранее министерство предлагало это сделать с 1 января 2024 года, но повышение отложили.
Минимальную розничную цену (МРЦ) 0,5 л водки, как и ранее, предлагается повысить с 281 до 299 рублей, бренди (и другой продукции из виноградного, винного и др. материалов) — с 375 до 403 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей.
Минфин впервые предлагает включить ром в перечень с МРЦ. Минимальная розничная цена рома планируется на уровне бренди — 403 рублей за 0,5 л.
Министерство объясняет повышение цен с учетом инфляции, ростом курса доллара и затрат алкогольных производителей в условиях санкций. Также Минфин учел повышение на 5% ставок акциза крепостью выше девяти градусов с 1 мая по 31 декабря 2024 года. Ранее Союз производителей алкогольной продукции предлагал повысить минимальные розничные цены на водку с 2024 года на 7%.
Повышение минимальных цен сдержит появление контрафактного алкоголя, поддержит легальных производителей и даст возможность не снижать производство, считают авторы инициативы. Ниже МРЦ алкоголь продавать нельзя. Так государство защищает легальных производителей и поставщиков алкогольной продукции. Иначе нелегалы продавали бы дешевый алкоголь и разорили отрасль, лишили бы госбюджет доходов.
По словам Хаджимурада Белхароева, доцента ИМЭБ Экономического факультета РУДН, проект приказа Минфина до его публикации в виде действующего приказа, должен пройти согласование с профильными министерствами и ведомствами. «В данном случае особо учитывается и отражается позиция Минэкономразвития России и Минпромторга России», — пояснил экономист.
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Вячеслав Чеглов, д.э.н., профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова назвал корректировкой на инфляцию повышение минимальной цены на водку и бренди.
«И наверное такой подход правилен, поскольку сильного изменения розничных цен не вызовет, — пояснил он. — Многие ритейлеры давно учли инфляционные ожидания в ценах. Да и роста нелегального рынка не стоит ожидать. Население к росту цен на уровень инфляции привыкло».
По мнению Хаджимурада Белхароева, предлагаемая индексация практически не затронет потребителей, которые редко — «в режиме праздничных дней приобретают алкогольную продукцию». «Повышение стоимости на спиртосодержащую жидкость, окажет существенное влияние на финансовое состояние граждан нашей страны, которые регулярно приобретают и употребляют алкоголь», — предупредил экономист.
«Повышение МРЦ на водку до 290−299 рублей на полке торговой точки оптимально как для производителя, так и потребителя, для которого такое повышение стоимости было бы незначительным», — сообщили Финансам Mail.ru в «Татспиртпроме».
А теперь и ром
Включение рома в группу алкоголя с минимально регулируемой ценой логично, считает Вячеслав Чеглов.
«По сути этот товар является альтернативой виски, и правительство своим решением уравняло эти товары. Сейчас западные поставщики дистанцировались от нашего рынка, а отечественным дистрибьюторам одинаково важны виски или ром к поставке», — пояснил он.
По словам экономиста, возможен ввоз в страну подделок в условиях параллельного импорта, и правительство в своих решениях это также учитывает. По замыслу, чем выше цена, тем выше качество. Потребители при нижней границы МРЦ будут выбирать качественный алкоголь, а фальсификат в таких условиях проигрывает.
Как пояснили в пресс-службе АО «Татспиртпром», включение рома в перечень алкогольной продукции с МРЦ произошло после сокращения импорта этой продукции в страну и после того, как российские производители начали активную работу по запуску производства рома на собственных мощностях.
С 2022 года на внутренний рынок России начала поступать алкогольная продукция из стран, которые прежде не присутствовали или занимали незначительную нишу в оптовом и розничном обороте алкоголя нашей страны, уточнил Хаджимурад Белхароев.
В это же время российские производители алкоголя начали разливать ром из выдержанных по стандартам дистиллятов, которые доставляются крупными партиями из-за рубежа. Эта продукция разливается в России. Поэтому ром попадает под общие правила производства, оборота алкогольной продукции в России, и включен в список алкоголя с минимально регулируемой розничной ценой, отметил экономист.
Нужны ли минимальные цены
Минимальная розничная цена на алкоголь устанавливается министерством финансов РФ на протяжении 15 лет и остается эффективным инструментом борьбы с теневым рынком, пояснили в «Татспиртпроме».
Периодическое увеличение МРЦ зависит от изменения ставки акциза, инфляции и себестоимости производства и реализации. Минимальная розничная цена устанавливается на трех этапах: для производителя алкогольной продукции, для оптового звена и для торговой точки.
Хаджимурад Белхароев также назвал необходимой мерой планируемое повышение МРЦ: ежегодно возрастают затраты производителей алкогольной продукции. В производстве и продаже алкогольной продукции используется значительного количество импортных расходнов материалов — стеклотара, оборудование т.д. Также растет стоимость логистики, топлива, энергии. Стоимость продукции определяется с учетом всех затрат и рентабельности предприятий.
Продажи алкоголя не снижаются
МРЦ в 2023 году выросли примерно на 7,7%. В это же время розничные продажи алкоголя выросли на 4,1% до 229,5 млн декалитров (дал), из них около 20% — импорт, по данным Росалкогольтабакконтроля. Это средний темп роста в последние годы — в 2022 году продажи выросли на 3,5%.
Половина продаж приходится на крепкие спиртные напитки, около трети — на вина. Продажи водки снизились на 0,8% до 75,6 млн дал. Продажи ликеро-водочных изделий крепостью свыше 25% (настойки, ликеры
В это же время снизилось производство российского алкоголя — на 3,9% до 191,7 млн дал. Производство водки снизилось на 4,3% до 80, 4 млн дал, коньяка — на 0,7% до 8,8 млн дал, тихих вин — на 8,3% до 30 млн дал, игристых — на 12,7% до 14,1 млн дал. Вырос выпуск коньяка на 8,5% до 8,6 млн дал и слабоалкогольных напитков — на 17,7% до 22,3 млн дал.
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