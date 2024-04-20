FT: США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов РФ

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала СВО. Из них примерно $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. ЕК ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, эта инициатива предусматривает перечисление 90% доходов РФ на закупку снарядов для Украины и перевод 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского военно-промышленного комплекса. Первые отчисления могут быть сделаны уже в июле.