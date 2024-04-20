FT: США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов РФ

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, курирующего вопросы мировой экономики.
Как он заявил изданию, подобный шаг позволил бы высвободить до $50 млрд. «Имеет значение, где активы инвестируются, но также и то, до какого уровня они облагаются налогом. Мы должны довести до максимума [доходность, которое приносит] каждое евро от этих замороженных резервов на пользу Украины», — сказал Сингх.
Он добавил, что заемщики должны получить гарантии, что их средства вернутся, что можно было бы достичь, зарезервировав на эти цели процент от доходов. При этом Financial Times обращает внимание, что это предложение будет непросто согласовать в Европе, учитывая его противоречивость.
ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала СВО. Из них примерно $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. ЕК ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, эта инициатива предусматривает перечисление 90% доходов РФ на закупку снарядов для Украины и перевод 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского военно-промышленного комплекса. Первые отчисления могут быть сделаны уже в июле.
Как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Банк России в случае использования Западом замороженных российских активов примет соответствующие меры для того, чтобы защитить свои интересы.