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Flydubai восстановила режим полетов из аэропорта Дубая

Работа режима была нарушена в связи с рекордными проливными дождями.

Источник: AP 2023

ДУБАЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Лоукостер Flydubai восстановил нормальный режим выполнения рейсов, вылетающих из второго и третьего терминалов Международного аэропорта Дубая, работа которого была нарушена из-за рекордных проливных дождей. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика.

«Авиакомпания Flydubai вернулась к выполнению полного расписания рейсов из второго и третьего терминалов Международного аэропорта Дубая (DXB). В ближайшие дни мы будем уделять особое внимание нашим пассажирам, чьи планы путешествий пострадали», — говорится в сообщении.