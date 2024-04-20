Flydubai восстановила режим полетов из аэропорта Дубая

ДУБАЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Лоукостер Flydubai восстановил нормальный режим выполнения рейсов, вылетающих из второго и третьего терминалов Международного аэропорта Дубая, работа которого была нарушена из-за рекордных проливных дождей. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика.
«Авиакомпания Flydubai вернулась к выполнению полного расписания рейсов из второго и третьего терминалов Международного аэропорта Дубая (DXB). В ближайшие дни мы будем уделять особое внимание нашим пассажирам, чьи планы путешествий пострадали», — говорится в сообщении.