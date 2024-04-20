Эксперт рассказал, почему продажа квартиры за наличные средства опасна

«Никогда никому не рассказывайте, даже близким людям, если они не будут участвовать в сделке, о месте и времени передачи денег. Бывают случаи, когда граждан грабят даже на выходе из банков. И обычно это те случаи, когда о месте и времени сделки был кто-то осведомлен», — предупреждает Гусятников.