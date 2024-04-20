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Эксперт рассказал, почему продажа квартиры за наличные средства опасна

Наличные расчеты за такие крупные покупки, как недвижимость, в последние годы используются редко. Риски в данном вопросе касаются продавца, так как именно он получает деньги, рассказал Финансам Mail.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Источник: РИА "Новости"

Прежде всего, всегда есть риск получить фальшивые деньги. Если стороны принимают решение производить расчеты по сделке наличными, то для проведения сделки обычно используется офис банка, где есть возможность проверить и пересчитать деньги.

«Это дополнительная услуга и продавцу придется за это заплатить. Тарифы везде разные. Но, в любом случае, сумма за проверку и пересчет денег ничтожно мала по сравнению с тем, какие потери может понести гражданин, если ему передадут фальшивые банкноты», — полагает юрист.

По его словам, ни в коем случае не стоит соглашаться на передачу денег в безлюдных местах, в позднее время.

Продавцу после получения денег надо их куда-то отнести: домой, в банк. Самостоятельно передвигаться с крупной суммой рискованно. Поэтому, если вы собираетесь рассчитываться наличными, лучше взять с собой кого-то из родственников или друзей — желательно крепких мужчин.

«Никогда никому не рассказывайте, даже близким людям, если они не будут участвовать в сделке, о месте и времени передачи денег. Бывают случаи, когда граждан грабят даже на выходе из банков. И обычно это те случаи, когда о месте и времени сделки был кто-то осведомлен», — предупреждает Гусятников.

Самый безопасный вариант при проведении сделок с недвижимостью — использовать аккредитив. Это схема, при которой покупатель перечисляет деньги банку-посреднику, а тот переводит на счет продавца, когда выполнены все условия договора, заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».