Эксперт назвала четыре статьи расходов, «съедающие» зарплаты незаметно

Привычный стакан кофе из кофейни по пути на работу, в обеденный перерыв или согревающий чай вечером. Казалось бы ничего особенного, но в большинстве случаев мы покупаем этот стаканчик с напитком просто «на автомате», по привычке или за компанию. В начале года чашка капучино в среднем стоила 183 рубля. А значит, если выпивать по одному стаканчику в день, то в месяц можно потратить почти 4 тысячи рублей.