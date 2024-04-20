Эксперт назвала четыре статьи расходов, «съедающие» зарплаты незаметно

1. Еда и напитки вне дома
Привычный стакан кофе из кофейни по пути на работу, в обеденный перерыв или согревающий чай вечером. Казалось бы ничего особенного, но в большинстве случаев мы покупаем этот стаканчик с напитком просто «на автомате», по привычке или за компанию. В начале года чашка капучино в среднем стоила 183 рубля. А значит, если выпивать по одному стаканчику в день, то в месяц можно потратить почти 4 тысячи рублей.
К кофе, конечно, хочется прихватить булочку или шоколадку, цены на которые в кофейнях примерно равны стоимости кофе.
Днём — традиционный бизнес-ланч. «Безусловно, его стоимость зависит от ряда факторов, но в среднем — это 300 рублей. Следовательно, в месяц — около 6 тысяч рублей. А ещё бутылка воды с собой, средняя цена которой 30 рублей (за 0,5 л). Вот и ещё 600 рублей. Итого- минимальная стоимость еды и напитков вне дома составит около 11 тысяч рублей в месяц», — подчитала экономист.
2. Сопутствующие расходы на гаджеты
К этим расходам относятся всевозможные подписки: онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, облачные пространства, цифровое ТВ
Несмотря на то, что средний чек платной подписки не превышает 1 тысячи рублей в месяц, это те регулярные траты, которые и составляют расходную часть семейного бюджета. При этом только около 40% граждан осознанно оформляют подписку и активно пользуются сервисами, а оставшиеся 60% или не понимают, как отказаться от продления, или забывают это сделать накануне продления.
3. Невнимательность
По словам Мери Валишвили, актуальна и проблема скрытых подписок, на которые сами пользователи не давали согласия или, как часто бывает, проставили «галочки», не читая условий договора. «Например, при выпуске банковской карты автоматически подключается платная услуга по смс-информированию, которую можно отключить и получать уведомления из приложения. Также часто “автоматически” мы получаем платные услуги, сопутствующие кредитам, например, страхование, телемедицина, юридическое сопровождение
4. Необдуманные и импульсивные покупки
К такого рода тратам относят не только ненужные вещи, которые понравились в данный момент, но и покупки, совершенные без какого-либо изучения предложений на рынке. Также к необдуманным покупкам нас «подбивают» акции и распродажи. В такие моменты мы можем покупать товары в большем количестве, чем нужно на самом деле. Ну и, конечно, маркетплейсы создают благоприятные условия для большого числа покупок и траты значительной части семейного бюджета.
«Если вы замечаете, что часть денег из бюджета куда-то “пропадает”, необходимо провести анализ своих расходов за последние пару месяцев. Многие банковские приложения предоставляют удобную инфографику по категориям расходов. На основе этой информации можно оптимизировать свои траты и улучшить состояние семейного бюджета», — подытожила экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».