Экономисты предрекли «нефтяной шок» при войне Израиля и Ирана

«Если произойдет серьезная эскалация — что означает гораздо более широкую региональную эскалацию, чем-то, что мы видели до сих пор — тогда да, у нас может быть серьезный нефтяной шок», — считает первый замглавы МВФ Гита Гопинатх. Но она обратила внимание на то, что пока ситуация не ухудшилась до такой степени.