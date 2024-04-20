ЕИБ выделил Бутану кредит в размере €150 млн на возобновляемые источники энергии

По словам президента ЕИБ Нади Кальвиньо, «предоставление экологически чистой, надежной и доступной энергии сообществам по всему миру, особенно в наиболее отдаленных регионах, имеет огромные преимущества не только с экологической точки зрения, но и с точки зрения улучшения доступа к здравоохранению, образованию и экономической деятельности». «Мы с нетерпением ждем возможности работать в качестве ключевого партнера по борьбе с изменением климата и устойчивому экономическому развитию в Бутане», — добавила она.