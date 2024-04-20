ЕИБ выделил Бутану кредит в размере €150 млн на возобновляемые источники энергии

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апреля. /ТАСС/. Бутан и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашение о поддержке развития экологически чистой энергетики в королевстве и выделении кредита в размере €150 млн сроком на 30 лет. Об этом сообщило Министерство финансов Бутана.
«Проект будет поддерживать строительство малых и средних русловых гидроэлектростанций и солнечных фотоэлектрических электростанций для диверсификации структуры производства электроэнергии», — указало ведомство.
Согласно заявлению министра финансов страны Лекей Дорджи, «поскольку Бутан стремится сохранить свой статус углеродной нейтральности на фоне растущих глобальных проблем, это партнерство не только укрепляет сектор возобновляемой энергетики Бутана, но также способствует более широким региональным и глобальным усилиям по борьбе с изменением климата».
По словам президента ЕИБ Нади Кальвиньо, «предоставление экологически чистой, надежной и доступной энергии сообществам по всему миру, особенно в наиболее отдаленных регионах, имеет огромные преимущества не только с экологической точки зрения, но и с точки зрения улучшения доступа к здравоохранению, образованию и экономической деятельности». «Мы с нетерпением ждем возможности работать в качестве ключевого партнера по борьбе с изменением климата и устойчивому экономическому развитию в Бутане», — добавила она.
Бутан очень уязвим к последствиям изменения климата и стремится расширить доступ к энергии без увеличения выбросов углекислого газа. Финансирование ЕИБ поддержит установку гидроэлектростанций и солнечных электростанций мощностью примерно 310 МВт, что позволит генерировать около 670 ГВт/ч энергии в год. Расширение использования солнечной энергетики также позволит решить проблемы с поставками энергии в засушливый сезон, когда мощности гидроэнергетики снижаются.
В будущем Бутан рассчитывает стать трансграничным поставщиком чистой энергии, что позволит стране получать дополнительную прибыль от своих возобновляемых источников энергии.