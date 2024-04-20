БРИКС изучает расчеты в стейблкойнах и создание платформы для цифровых валют

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в январе сообщала, что доля стран БРИКС в торговом балансе России за два года увеличилась вдвое и составила 40%. Расчеты со странами БРИКС в нацвалютах выросли до 85%. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в начале марта говорил, что БРИКС стремится к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна.