БРИКС изучает расчеты в стейблкойнах и создание платформы для цифровых валют

Стейблкойн — цифровая валюта, стоимость которой привязана к «классическим» деньгам или драгметаллам.
«В практическом плане рассматривается несколько опций. Например, расчеты в стейблкоинах или вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы ее участников (так называемый BRICS Bridge, подразумевающий состыковку действующих систем цифровых валют центробанков в государствах БРИКС)», — сказал Рябков TV BRICS.
Как рассказал замминистра, страны БРИКС уже создали специальный канал информационного обмена между центральными банками. Утвержден регламент сотрудничества в сфере информационной безопасности.
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в январе сообщала, что доля стран БРИКС в торговом балансе России за два года увеличилась вдвое и составила 40%. Расчеты со странами БРИКС в нацвалютах выросли до 85%. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в начале марта говорил, что БРИКС стремится к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна.
В БРИКС сейчас входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Аргентина была приглашена в объединение, но после смены руководства отказалась от этого.