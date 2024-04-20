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БРИКС изучает расчеты в стейблкойнах и создание платформы для цифровых валют

Страны БРИКС изучают возможность расчетов в стейблкойнах, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Рябков. По его словам, также рассматривается вариант создания платформы, которая состыкует системы цифровых валют центробанков. Кроме этого обсуждается возможность объединения национальных систем передачи финансовых сообщений.

Источник: Reuters

Стейблкойн — цифровая валюта, стоимость которой привязана к «классическим» деньгам или драгметаллам.

«В практическом плане рассматривается несколько опций. Например, расчеты в стейблкоинах или вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы ее участников (так называемый BRICS Bridge, подразумевающий состыковку действующих систем цифровых валют центробанков в государствах БРИКС)», — сказал Рябков TV BRICS.

Как рассказал замминистра, страны БРИКС уже создали специальный канал информационного обмена между центральными банками. Утвержден регламент сотрудничества в сфере информационной безопасности.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в январе сообщала, что доля стран БРИКС в торговом балансе России за два года увеличилась вдвое и составила 40%. Расчеты со странами БРИКС в нацвалютах выросли до 85%. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в начале марта говорил, что БРИКС стремится к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна.

В БРИКС сейчас входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Аргентина была приглашена в объединение, но после смены руководства отказалась от этого.