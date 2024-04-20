Байден сообщил о производстве первых в США 90 кг обогащенного урана

До этого, 8 декабря, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям», что у России есть очень высокие перспективы в сфере экспорта урана, так как она обеспечивает им почти половину всех реакторов в мире. По его мнению, мировой спрос на уран продолжит рост, так как переход на «зеленую» энергетику выгоднее осуществлять через увеличение количества АЭС для компенсации генерации мощностей на ТЭС, количество которых необходимо сокращать.