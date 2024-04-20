Байден сообщил о производстве первых в США 90 кг обогащенного урана

«Сегодня я могу объявить, что завод IBEW на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов (более 90 кг. — Ред.) этого мощного обогащенного урана, впервые когда-либо произведенного в Америке», — заявил он.
По словам Байдена, к концу года предполагается произвести около тонны такого урана, что позволит обеспечить энергией 100 тыс. домов.
Создание обогащенного урана, как отметил американский президент, — одна из попыток США прийти к независимости от импорта нефти.
Ранее, 28 марта, в докладе консультативного совета по международной безопасности при госсекретаре США Энтони Блинкене было сказано, что зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности США. В сообщении также отмечалось, что Россия доминирует на мировом рынке ядерного топлива.
Ранее, 27 марта, стало известно, что атомная энергетическая станция «Палисейдс» на юго-западе американского штата Мичиган будет перезапущена к 2025 году, на возобновление ее работы правительство США выделит $1,5 млрд.
3 марта агентство Bloomberg сообщило, что как минимум пять крупных горнодобывающих компаний в США заново открывают урановые шахты из-за роста спроса и цен на ядерное топливо. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ожидает, что спрос на уран достигнет 100 тыс. т к 2040 году. Для получения таких результатов компаниям придется ускорить добычу и обработку почти в два раза от текущего темпа работ.
19 февраля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об увеличении присутствия РФ на рынке обогащения урана. По его словам, снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды евро, в связи с чего говорить о возможных санкциях в этой сфере невозможно.
До этого, 8 декабря, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям», что у России есть очень высокие перспективы в сфере экспорта урана, так как она обеспечивает им почти половину всех реакторов в мире. По его мнению, мировой спрос на уран продолжит рост, так как переход на «зеленую» энергетику выгоднее осуществлять через увеличение количества АЭС для компенсации генерации мощностей на ТЭС, количество которых необходимо сокращать.