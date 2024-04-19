Западные банки отказываются выдавать россиянам справки о хранении ценных бумаг

Причина инициативы банков отказывать в предоставлении справок кроется в опасении, что предоставление таких выписок в случае дальнейшего перевода активов в российский периметр может быть расценено местными регуляторами как помощь в обходе санкций, узнал Кудинов от представителей ряда банков. В ITSWM согласны: банки могут трактовать содействие в получении доходов и замещении бумаг российских подсанкционных эмитентов как нарушение санкционного режима. Такое нежелание банка предоставлять информацию по бумагам может ограничить их перевод отечественному брокеру, так как тот не сможет удостовериться в подлинности притязаний инвестора, рассказывает юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко. Если бумаги уже заведены в Россию, то отказ иностранного банка от выдачи выписок может ограничить распоряжение активами — российский депозитарий не сможет снять их с обособленного учета, так как для этого нужно подтвердить непрерывное владение бумагами до 1 марта 2022 года, объясняет Бойко. Бумаги купленные после 1 марта 2022 года, по указу президента, рассматриваются обособленно.