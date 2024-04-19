Западные банки отказываются выдавать россиянам справки о хранении ценных бумаг

Несколько банков Швейцарии, Великобритании, ЕС и США отказались предоставлять российским клиентам информацию о статусе их собственных ценных бумаг, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в российском брокере, представителей мультисемейного офиса ITSWM и швейцарского юридического бюро LEOLEX. Это не дает россиянам возможность вывести бумаги в отечественные депозитарии и учавствовать в замещении еврооблигаций. По данным источника в брокере, швейцарские банки подняли порог входа до $5−10 млн для новых и остающихся российских клиентов.
Многие швейцарские банки с начала 2024 года перестали предоставлять клиентам справки о приобретении, держании и текущем владении ценных бумаг, уточняет источник в брокере. В марте швейцарский банк Lombard Odier в ответ на запрос своего российского клиента сообщил, что «из-за опасений принудительного перевода ценных бумаг и их внебиржевой продажи» полностью прекратил предоставлять информацию, касающуюся депозитарной цепочки активов, подпадающих под санкции: клиент запрашивал у Lombard Odier цепочку хранения принадлежащих ему акций Сбербанка. «Банку пришлось принять это решение, чтобы обеспечить соблюдение своих юридических обязательств в соответствии с применимыми санкциями», — говорится в ответе банка. В апреле отказы получили клиенты Credit Suisse, а также лондонского Citibank, добавил источник.
С аналогичными отказами зарубежных банков предоставлять клиентам информацию о хранении российских бумаг сталкивались в ITSWM. Помимо швейцарских UBS, Julius Baer и LGT клиенты ITSWM получали отказы от филиала швейцарского банка EFG в Монако, отметила юрист компании Лия Нани. В LEOLEX также сталкивались с таким «сопротивлением» банков Швейцарии, ЕС и США, рассказывает управляющий партнер бюро Роман Кудинов, без указания конкретных кредитных организаций. Однако, в его практике практически все банки удавалось убедить предоставить информацию с помощью указаний на нарушение прав клиентов. Например, в марте цюрихский UBP предоставил клиенту ITSWM данные по еврооблигациям подсанкционного Совкомбанка, сообщила Нани. Это доказывает, что часто раскрытие подобных сведений остается на усмотрение банка.
Причина инициативы банков отказывать в предоставлении справок кроется в опасении, что предоставление таких выписок в случае дальнейшего перевода активов в российский периметр может быть расценено местными регуляторами как помощь в обходе санкций, узнал Кудинов от представителей ряда банков. В ITSWM согласны: банки могут трактовать содействие в получении доходов и замещении бумаг российских подсанкционных эмитентов как нарушение санкционного режима. Такое нежелание банка предоставлять информацию по бумагам может ограничить их перевод отечественному брокеру, так как тот не сможет удостовериться в подлинности притязаний инвестора, рассказывает юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко. Если бумаги уже заведены в Россию, то отказ иностранного банка от выдачи выписок может ограничить распоряжение активами — российский депозитарий не сможет снять их с обособленного учета, так как для этого нужно подтвердить непрерывное владение бумагами до 1 марта 2022 года, объясняет Бойко. Бумаги купленные после 1 марта 2022 года, по указу президента, рассматриваются обособленно.
В случае непредоставления информации о хранение ценной бумаги у эмитента или Национального расчетного депозитария (НРД) есть формальные основания отказать в замещении или получении выплат, заметила Нани. Если клиенту не удалось получить информацию от банка, то требуется предоставить официальный отказ, но нередко банки не выдают клиентам даже его, это подтверждает источник в брокере. Однако, иногда инвесторам удается убедить эмитента или НРД, что они приложили все необходимые усилия для получения информации.