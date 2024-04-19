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«Ведомости»: авиабилеты в экономклассе подорожали на четверть

Средняя стоимость авиаперелетов на рейсах по России в экономклассе в первом квартале 2024 года выросли на 25% в расчете на 1 тыс. км пути, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. По итогам первых трех месяцев этого года цена достигла 7015 ₽ по сравнению с 6649 ₽ за тот же период прошлого года.

Источник: Reuters

В марте 2024 года средняя стоимость авиабилетов составила 7345 ₽ (+23%). Издание отмечает, что в прошлом месяце цены на билеты существенно различались в зависимости от региона. Перелет из республики Коми по всем направлениям в марте в среднем стоил 14,6 тыс. руб. (+42%), из Сахалинской области — 2,3 тыс. руб. (цена не изменилась).

Наиболее дорогие билеты продавались в Пензенской области — 14,17 тыс. руб. (+4%). В некоторых регионах, как пишут «Ведомости», цены упали. В Приморском крае средняя стоимость перелета составила 3,7 тыс. руб. (-31%).

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев сказал изданию, что подорожание авиабилетов связано с изменением структуры перевозок. Перевозчики стали увеличивать полетные программы по международным направлениям, из-за чего компании стали сокращать перевозку пассажиров внутри страны.

Главный редактор портала FrequentFlyers Илья Шатилин среди причин роста стоимости перелетов назвал отмену субсидий для перевозчиков. На увеличение цен, по его словам, также повлияли инфляция и рост цен на керосин.