«Ведомости»: авиабилеты в экономклассе подорожали на четверть

Средняя стоимость авиаперелетов на рейсах по России в экономклассе в первом квартале 2024 года выросли на 25% в расчете на 1 тыс. км пути, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. По итогам первых трех месяцев этого года цена достигла 7015 ₽ по сравнению с 6649 ₽ за тот же период прошлого года.