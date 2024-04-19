В МВФ сообщили о высоком уровне доходов от экспорта нефти

«Скидка на российскую нефть меньше, чем в начале (конфликта на Украине), несмотря на потолок цен, доходы от экспорта нефти остаются высокими и укрепляют экономику», — говорится в сообщении.
До этого первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что многие нефтегазовые месторождения в России к настоящему моменту истощены.
В этих реалиях важно заранее создать предпосылки для разработки истощенных месторождений в традиционных регионах добычи — в ХМАО, в центральной части страны и в Восточной Сибири, заявил Сорокин.