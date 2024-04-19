Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВФ сообщили о высоком уровне доходов от экспорта нефти

Россия продолжает получать большие доходы от экспорта нефти, несмотря на потолок цен на российское топливо, который попытались ввести страны коллективного Запада. Об этом говорится в очередном докладе европейского департамента МВФ, пишет ТАСС.

Источник: Reuters

«Скидка на российскую нефть меньше, чем в начале (конфликта на Украине), несмотря на потолок цен, доходы от экспорта нефти остаются высокими и укрепляют экономику», — говорится в сообщении.

До этого первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что многие нефтегазовые месторождения в России к настоящему моменту истощены.

В этих реалиях важно заранее создать предпосылки для разработки истощенных месторождений в традиционных регионах добычи — в ХМАО, в центральной части страны и в Восточной Сибири, заявил Сорокин.