В МВФ сообщили о росте экономик стран Африки южнее Сахары на 3,8% в 2024 году

ПРЕТОРИЯ, 19 апреля. /ТАСС/. Рост экономик государств Африки южнее Сахары составит в текущем году 3,8% по сравнению с 3,4% в 2023 году, однако будет увеличиваться разрыв в размерах доходов между жителями региона и остального мира в пользу последних. Об этом говорится в полугодовом докладе Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы региональной экономики».