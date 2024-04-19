В МВФ сообщили о росте экономик стран Африки южнее Сахары на 3,8% в 2024 году

ПРЕТОРИЯ, 19 апреля. /ТАСС/. Рост экономик государств Африки южнее Сахары составит в текущем году 3,8% по сравнению с 3,4% в 2023 году, однако будет увеличиваться разрыв в размерах доходов между жителями региона и остального мира в пользу последних. Об этом говорится в полугодовом докладе Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы региональной экономики».
По мнению экспертов МВФ, экономика 46 африканских стран к югу от Сахары начинает постепенно восстанавливаться после четырех лет потрясений, вызванных пандемией COVID-19, кризисом на Украине и ростом мировых процентных ставок. Однако восстановительный рост остается вялым. «С учетом роста населения в странах Африки южнее Сахары разрыв в доходах с остальным миром увеличивается», — подчеркнуто в докладе.
Сдерживает экономическое развитие региона и усиливающаяся в ряде стран Африки политическая нестабильность, что подрывает доверие инвесторов. В качестве примера МВФ назвал выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Ситуацию ухудшают засуха, поразившая страны Африканского Рога и юг континента, циклоны и наводнения.
Среди стран Африки южнее Сахары, которые в текущем году способны зафиксировать высокий экономический рост, МВФ называет Нигер. Благодаря увеличению экспорта нефти ВВП Нигера вырастет на 10,4% по сравнению с 1,4% в 2023 году, отмечается в докладе. По оценкам экспертов фонда, две ведущие экономики региона — ЮАР и Нигерия покажут в 2024 году экономический рост на уровне 0,9% и 3,3% соответственно.