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В мае будет новое повышение пенсий: сколько составит прибавка в этом году

Повышение ряда пенсий в мае связано в разной степени с индексационными процедурами, возрастом и специальным стажем, рассказал Финансам Mail.ru доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Источник: Reuters

Так, например, в мае поднимут пенсии лицам, достигшим 80 лет, в размере 100%, что в денежном эквиваленте составит 8134 рубля, пояснил эксперт.

Аналогичную прибавку получат те, кто получил в этом году инвалидность первой группы.

Также с мая будут пересчитаны размеры доплат экипажам воздушных судов гражданской авиации.

Процесс перерасчета затронет и некоторые категории пенсионеров, работавших в угольной промышленности.

Эксперт напомнил, что сейчас индексации происходят четыре раза в год.

«В целом, размер пенсионных выплат у каждого индивидуален и зависит от заработной платы, специального трудового стажа, а также суммы дополнительных страховых взносов направленных в СФР», — заключил Гиринский.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».