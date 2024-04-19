В мае будет новое повышение пенсий: сколько составит прибавка в этом году

Так, например, в мае поднимут пенсии лицам, достигшим 80 лет, в размере 100%, что в денежном эквиваленте составит 8134 рубля, пояснил эксперт.
Аналогичную прибавку получат те, кто получил в этом году инвалидность первой группы.
Процесс перерасчета затронет и некоторые категории пенсионеров, работавших в угольной промышленности.
Эксперт напомнил, что сейчас индексации происходят четыре раза в год.
«В целом, размер пенсионных выплат у каждого индивидуален и зависит от заработной платы, специального трудового стажа, а также суммы дополнительных страховых взносов направленных в СФР», — заключил Гиринский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».