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В каких случаях кредитка может спасти жизнь

Кредитная карта может оказаться незаменимым помощником в сложных жизненных ситуациях, когда вам экстренно могут понадобиться деньги. Об этом проекту Финансы Mail.ru рассказал экономист Лазарь Бадалов.

Источник: Freepik

При проблемах со здоровьем или других непредвиденных случаях деньги с кредитной карты могут помочь спасти вашу жизнь.

В случае потери работы кредитка поможет пережить поиск нового места. В среднем, для выхода на новое место работы необходимо два месяца: у большинства банков беспроцентный период пользования деньгами больше.

Для владельцев малого бизнеса такая карта может послужить резервным фондом. Используя беспроцентный период предприниматель может сделать срочный ремонт или закупку. Главное — не забывать при первой возможности вернуть заемные средства банку.

В случае возникновения непредвиденной ситуации в отпуске (буквально несколько дней назад мы наблюдали небывалый паводок в Дубае, из-за которого тысячи туристов не смогли вовремя вылететь домой) кредитка также поможет.

Также могут случиться и другие необычные ситуации.

К примеру вы оказались в поздний час на улице, а навстречу вам бегут хулиганы.

«Бежать некуда, но рядом с вами — отделение банка. Благодаря кредитной карте можно открыть дверь в банк и попасть в зону банкоматов. А там уже — камеры и связь с техподдержкой и службой безопасности банка. Они вызовут полицию и вам больше не грозит опасность», — заключил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»