В каких случаях кредитка может спасти жизнь

«Бежать некуда, но рядом с вами — отделение банка. Благодаря кредитной карте можно открыть дверь в банк и попасть в зону банкоматов. А там уже — камеры и связь с техподдержкой и службой безопасности банка. Они вызовут полицию и вам больше не грозит опасность», — заключил эксперт.