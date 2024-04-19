В каких случаях кредитка может спасти жизнь

При проблемах со здоровьем или других непредвиденных случаях деньги с кредитной карты могут помочь спасти вашу жизнь.
В случае потери работы кредитка поможет пережить поиск нового места. В среднем, для выхода на новое место работы необходимо два месяца: у большинства банков беспроцентный период пользования деньгами больше.
Для владельцев малого бизнеса такая карта может послужить резервным фондом. Используя беспроцентный период предприниматель может сделать срочный ремонт или закупку. Главное — не забывать при первой возможности вернуть заемные средства банку.
В случае возникновения непредвиденной ситуации в отпуске (буквально несколько дней назад мы наблюдали небывалый паводок в Дубае, из-за которого тысячи туристов не смогли вовремя вылететь домой) кредитка также поможет.
Также могут случиться и другие необычные ситуации.
К примеру вы оказались в поздний час на улице, а навстречу вам бегут хулиганы.
«Бежать некуда, но рядом с вами — отделение банка. Благодаря кредитной карте можно открыть дверь в банк и попасть в зону банкоматов. А там уже — камеры и связь с техподдержкой и службой безопасности банка. Они вызовут полицию и вам больше не грозит опасность», — заключил эксперт.
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