Трутнев назвал основные темы Восточного экономического форума

«Работа по форуму в самом-самом начале… Мы хотим посвятить этот форум технологиям будущего. Я уверен в том, что страна, которая отстает в технологиях в сегодняшней мировой ситуации, когда отношения между странами уже переходят более всего в режим применения силы, отставать в технологиях просто нельзя. Поэтому нам надо понять, что мы умеем, надо понять, чему нам надо научиться. Дальний Восток имеет все возможности взять на себя значительную часть этой работы. И я думаю, что поговорить об этом на следующем форуме будет очень правильно», — сказал Трутнев журналистам.
Он отметил, что есть ряд вопросов, которые в обязательном порядке включат в повестку форума.
«Это работа Восточного полигона, от которого зависит сегодня экономика всей нашей страны. Это энергетика, потому что мы тут считали, у нас к 2030 году просто не хватит электроэнергии для новых проектов. Нам когда-то все рассказывали, что вы — головной танк, привлекайте инвестиции, все будет хорошо, тарифы пойдут вниз. Нет, никуда они вниз не пошли, а кроме того, образовалась вполне очевидная угроза нехватки электроэнергии. Нам нужны новые генерирующие мощности системы», — уточнил вице-премьер.
Восточный экономический форум в 2024 году пройдет