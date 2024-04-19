Трутнев назвал основные темы Восточного экономического форума

«Работа по форуму в самом-самом начале… Мы хотим посвятить этот форум технологиям будущего. Я уверен в том, что страна, которая отстает в технологиях в сегодняшней мировой ситуации, когда отношения между странами уже переходят более всего в режим применения силы, отставать в технологиях просто нельзя. Поэтому нам надо понять, что мы умеем, надо понять, чему нам надо научиться. Дальний Восток имеет все возможности взять на себя значительную часть этой работы. И я думаю, что поговорить об этом на следующем форуме будет очень правильно», — сказал Трутнев журналистам.