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Трутнев назвал основные темы Восточного экономического форума

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Основной темой Восточного экономического форума в 2024 году станут технологии будущего, кроме того, в повестку включат проблемные вопросы, в том числе касающиеся работы Восточного полигона железных дорог и нехватки на Дальнем Востоке генерирующих мощностей к 2030 году, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Источник: Фотобанк Росконгресс

«Работа по форуму в самом-самом начале… Мы хотим посвятить этот форум технологиям будущего. Я уверен в том, что страна, которая отстает в технологиях в сегодняшней мировой ситуации, когда отношения между странами уже переходят более всего в режим применения силы, отставать в технологиях просто нельзя. Поэтому нам надо понять, что мы умеем, надо понять, чему нам надо научиться. Дальний Восток имеет все возможности взять на себя значительную часть этой работы. И я думаю, что поговорить об этом на следующем форуме будет очень правильно», — сказал Трутнев журналистам.

Он отметил, что есть ряд вопросов, которые в обязательном порядке включат в повестку форума.

«Это работа Восточного полигона, от которого зависит сегодня экономика всей нашей страны. Это энергетика, потому что мы тут считали, у нас к 2030 году просто не хватит электроэнергии для новых проектов. Нам когда-то все рассказывали, что вы — головной танк, привлекайте инвестиции, все будет хорошо, тарифы пойдут вниз. Нет, никуда они вниз не пошли, а кроме того, образовалась вполне очевидная угроза нехватки электроэнергии. Нам нужны новые генерирующие мощности системы», — уточнил вице-премьер.

Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3—6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.