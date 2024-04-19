Суммарный размер SPO «Астры» составил 11,7 млрд рублей

По итогам закрытия биржевой книги суммарный размер SPO разработчика инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» составил 11,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В рамках SPO было продано 21 млн акций, в результате чего доля акций компании в свободном обращении увеличилась с 5% до 15%. Цена размещения составила 555 рублей за акцию.
В ходе SPO компания получила свыше 60 тысяч заявок от инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены в соотношении 60% на 40%. Среди них — крупнейшие российские управляющие. «Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Общий спрос инвесторов многократно превысил размер предложения», — говорится в сообщении. Высокий спрос был и со стороны сотрудников самой компании.
«Группа Астра» официально объявила о начале вторичного предложения обыкновенных акций 15 апреля. Заявки собирались до 18 апреля включительно. Продающим акционером в рамках SPO был основной акционер компании Денис Фролов. Сделка не размывает доли существующих акционеров. Компания и продающий акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями Компании (lock-up) в течение шести месяцев с даты завершения SPO.
Эта сделка потенциально позволяет «Астре» претендовать на попадание в первый уровень листинга и в Индекс Мосбиржи, отмечают в компании. «Компания рассматривает SPO в качестве важного шага на пути превращения “Группы Астра” в одну из голубых фишек российского фондового рынка и рассчитывает в результате сделки расширить базу акционеров за счет включения акций в биржевые индексы», — говорится в пресс-релизе.
Группа «Астра» провела IPO на Московской бирже в октябре 2023 года. Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд рублей.