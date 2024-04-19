Суммарный размер SPO «Астры» составил 11,7 млрд рублей

В ходе SPO компания получила свыше 60 тысяч заявок от инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены в соотношении 60% на 40%. Среди них — крупнейшие российские управляющие. «Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Общий спрос инвесторов многократно превысил размер предложения», — говорится в сообщении. Высокий спрос был и со стороны сотрудников самой компании.