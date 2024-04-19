Строймусор становится эпицентром нелегальных свалок. Как с этим борются регионы

Во время строительства, капитального ремонта, реконструкции или благоустройства, демонтажа и сноса зданий неизбежно накапливаются отходы. Это и твердый мусор (кирпич, бетон, асфальт, камень, металлолом, дерево и стекло), и жидкие субстанции (масла, лаки, смолы, краски), и остатки сыпучих строительных материалов (песок, гравий, грунт). Каждый, кому довелось пережить даже косметический ремонт квартиры, представляет, сколько мешков с кирпичом, штукатуркой и другим мусором остается после него. В масштабах большого строительства объемы такого мусора умножаются и собираются в сотни кубометров. По последним открытым данным Росприроднадзора, объем строительного мусора в России за год достигает 71 миллиона тонн. «Российский экологический оператор» (РЭО) утверждает, что сейчас в стране за год образуется уже порядка 100 миллионов тонн таких отходов. Из них обратно в хозяйственный оборот возвращается менее четверти. При этом оператор отмечает из года в год существенный рост объема образования отходов и низкий уровень утилизации. Отраслевые эксперты и вовсе считают, что статистика Роспотребнадзора не учитывает реальный объем образования строительного мусора в России, так как не все данные об отходах попадают в ведомство и верифицируются. К примеру, в московской агломерации на фоне строительного бума ежегодно образуется около 50 миллионов тонн строительных отходов. Реальный объем строительных отходов в России может измеряться в сотнях миллионов тонн в год, и большая их часть оседает на стихийных свалках.