Строймусор становится эпицентром нелегальных свалок. Как с этим борются регионы

Как некоторые деятели свалили строительный мусор перед проходом к деревне Внуково со стороны Внуковского шоссе около будки с генератором. Другие завалили стояку автомобилей одного ведомства. Благо их удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.
Тем не менее, проблема реализации мусора остается очень актуальной.
Россия продолжает активно застраиваться, но, как следствие, увеличивается и объем мусора, который остается после строительства. Именно строительные отходы составляют большую часть общего мусора на российских полигонах. Однако единого подхода к мониторингу всех этапов их формирования и утилизации для регионов страны до сих пор не существует. При этом современные решения для сокращения объемов теневого оборота строительного мусора в России уже разработаны. Задача — встроить их в общую логику обращения с отходами такого типа.
Во время строительства, капитального ремонта, реконструкции или благоустройства, демонтажа и сноса зданий неизбежно накапливаются отходы. Это и твердый мусор (кирпич, бетон, асфальт, камень, металлолом, дерево и стекло), и жидкие субстанции (масла, лаки, смолы, краски), и остатки сыпучих строительных материалов (песок, гравий, грунт). Каждый, кому довелось пережить даже косметический ремонт квартиры, представляет, сколько мешков с кирпичом, штукатуркой и другим мусором остается после него. В масштабах большого строительства объемы такого мусора умножаются и собираются в сотни кубометров. По последним открытым данным Росприроднадзора, объем строительного мусора в России за год достигает 71 миллиона тонн. «Российский экологический оператор» (РЭО) утверждает, что сейчас в стране за год образуется уже порядка 100 миллионов тонн таких отходов. Из них обратно в хозяйственный оборот возвращается менее четверти. При этом оператор отмечает из года в год существенный рост объема образования отходов и низкий уровень утилизации. Отраслевые эксперты и вовсе считают, что статистика Роспотребнадзора не учитывает реальный объем образования строительного мусора в России, так как не все данные об отходах попадают в ведомство и верифицируются. К примеру, в московской агломерации на фоне строительного бума ежегодно образуется около 50 миллионов тонн строительных отходов. Реальный объем строительных отходов в России может измеряться в сотнях миллионов тонн в год, и большая их часть оседает на стихийных свалках.
Значительную часть строительных отходов можно использовать повторно — на это нацелена госпрограмма «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве», утвержденная в конце 2022 года. По ней к 2030 году доля используемого вторсырья в промышленности должна вырасти до 34%. Правда, отрасль создается с нуля и переход к замкнутому циклу обращения со строительными отходами пока требует решения ряда вопросов. Предстоит уточнить в федеральном законодательстве понятие «отходы строительства и сноса», выстроить логистические цепочки и обеспечить стабильную поставку отходов утилизаторам, стимулировать производителей использовать вторичные ресурсы, навести порядок в статистическом учете строительных отходов и разобраться с теневым сектором, который сейчас скрывает основную часть строительных отходов.
До сих пор правила обращения с отходами строительства и сноса регулируются только региональным законодательством и некоторыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований. Несмотря на то, что в конце 2022 года Минприроды РФ поручило российским регионам проверить свои территориальные схемы по обращению с отходами. Муниципалитеты не всегда следят за тем, какие объекты демонтируются на их территории. Если крупный подрядчик, особенно на госконтракте, скорее всего утилизирует строительный мусор с большого объекта строительства по правилам, то частные стройки нередко заканчиваются вывозом отходов в ближайший лес. Эксперты утверждают, что часто именно со строительных отходов начинается будущая нелегальная свалка. Например, значительная составляющая строительных отходов — это грунт. Он в большом объеме образуется в результате работ нулевого цикла и землеустроительных работ при строительстве. Пользуясь несовершенством системы регулирования и контроля, недобросовестные предприниматели вывозят грунт за город. А дальше этот огромный свал буквально притягивает другой мусор, и через некоторое время в этом месте образуется нелегальная свалка.
Отсутствие строгого регламента и контроля за вывозом отходов открывает пространство для нелегального заработка на теневом мусорном рынке. Практически в каждом регионе России можно легко найти объявления об услугах по вывозу строительного мусора. Частные лица предлагают вывезти отходы хоть небольшой «Газелью», хоть 12-тонным самосвалом. Обычно дальнейшей судьбой мусора клиенты не интересуются, поэтому «черные возчики» действуют на свое усмотрение: везут мусор на контейнерные площадки без камер наблюдения, в лес, на пустыри, в проверенные места, где они не попадутся на нелегальном свале отходов. В то время как недобросовестные утилизаторы наживаются на вывозе отходов, горожане и жители региона платят за вывоз мусора все больше и больше: «подкидыши» на контейнерных площадках увеличивают нагрузку на регоператора, а тот включает расходы в тарифы. Так недобросовестный бизнес перекладывает свою плату за вывоз мусора на простых людей. В основном такая ситуация складывается с твердыми коммунальными отходами, но если на площадку попадает строительный мусор, то «лишние» объемы увеличиваются кратно.
Распознать нелегального возчика можно по стоимости его услуги. Санкционированное размещение на полигоне одной тонны отходов зависит от их вида и класса. Скажем, средняя цена тонны отходов производства и потребления III класса опасности — 1,7 тыс. рублей. Вывоз тонны отходов IV класса обойдется в 820 рублей за тонну, V класса — в 614 рублей за тонну. Так, реальная стоимость вывоза строительных отходов обычно составляет не менее 5 тысяч рублей (цена может зависеть от региональных расценок), нелегал же предложит от тысячи до 3 тысяч рублей за грузовик мусора.
Для борьбы с несанкционированным вывозом строительных и других отходов в КоАП РФ внесены поправки по штрафам. С 2022 года частное лицо платит за нелегальный вывоз 10−15 тысяч рублей, должностное лицо — 20−30 тысяч рублей, юридическое — 30−50 тысяч рублей, при этом за повторное нарушение предусмотрена возрастающая прогрессия штрафа. В реальности эти законодательные нормы не применяются, утверждают экоэксперты. Правонарушения по сбросу отходов не относятся к категории высокого риска, а значит, и ресурсов правоохранительные органы на них выделяют немного. Обнаружить «черного возчика» во время нелегального сброса мусора можно во время выездного рейда, но они не проводятся региональными МВД так регулярно и эффективно, чтобы на практике бороться с несанкционированным вывозом строительных отходов.
В 2020 году в Московской области образовалось почти 2,5 тысячи новых нелегальных свалок, 80% которых составляли отходы строительства, сноса зданий и грунтов. При этом оборот строительных отходов был непрозрачным и очень слабо контролируемым, что приводило к многочисленным нарушениям при их транспортировке и размещении. Тогда в регионе решили бороться со свалками системно. В 2021 году Правительство Московской области инициировало реформу по контролю обращения со строительными отходами. Важной частью реформы стало технологическое решение «ОССиГ-контроль» на основе искусственного интеллекта, разработанное специалистами ГК «Урбантех».
ОССиГ- расшифровывается как отходы строительства, сноса и грунтов. В рамках реформы была запущена информационная система «Электронный талон ОССиГ, РГИС Московской области». Каждый грузовик регистрируется в информационной системе «Электронный талон» и оборудуется системой глобальной спутниковой навигации, позволяющей позиционировать его в реальном времени и контролировать маршрут от строительной площадки до полигона. Разработанное решение «ОССиГ-контроль» позволяет контролировать транспортировку строительных отходов при помощи искусственного интеллекта и технологий машинного зрения. Система использует уже установленные на дорогах камеры фотовидеофиксации и «видит» грузовики, перевозящие строительный мусор, контролирует маршруты их перемещения и фиксирует нарушения, предотвращая несанкционированный сброс таких отходов за пределами специализированных полигонов. Обработанные изображения попадают в аналитический модуль для дальнейшей проверки и формирования вывода о факте нарушения. Досье на потенциальных нарушителей отправляются инспекторам Минэкологии для расследования.
В 2023 году по фактам незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов вынесено почти 2 тысячи постановлений. Общая сумма начисленных штрафов превысила 120 миллионов рублей. Всего на территории Московской области, в том числе с помощью «ОССиГ-контроль», в 2023 году выявлены 1294 нелегальные свалки строительного мусора, с учетом 2022 года ликвидированы 1 309 свалок. Всего за время работы системы в Московской области удалось снизить количество незаконных свалок на 57%, уменьшить количество жалоб по этому вопросу со стороны жителей и сохранить бюджету более 70 млн рублей.
«Автоматизация существенно облегчает работу наших сотрудников и повышает эффективность борьбы с нелегальной транспортировкой отходов и незаконными свалками, — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В 2024 году мы планируем еще больше усилить работу в этом направлении».
Тихон Фирсов также отметил, что совершенствование платформы проводилось и в минувшем году: было увеличено число камер, добавился модуль «полный-пустой кузов» для более качественного определения потенциальных мест сброса мусора, реализована функция подписания постановлений инспекторами с помощью электронной цифровой подписи.
В 2022 году проект получил золотую медаль от оргкомитета Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». Губернатор Московской области Андрей Воробьев, представляя проект главе государства в рамках выставки AI Journey, подчеркнул важность распространения позитивного примера Московской области на другие регионы РФ. Владимир Путин высоко оценил проект и отметил, что опыт применения новейших технологий необходимо распространять на всю страну.
Внедрить систему искусственного интеллекта для контроля за транспортировкой отходов, сократить число нелегальных свалок и отправить на переработку строительные отходы Московской области помогло собственное региональное законодательство, в котором юридически закреплено такое понятие, как отходы строительства, сноса и грунтов (ОССиГ).
Такую инициативу могут (и должны) проявлять другие регионы России, пока разрабатывается федеральное постановление Правительства РФ по обращению с ОССиГ, уверены эксперты. Ликвидация нелегальных свалок в России идет и по федеральным программам экологических нацпроектов, таким как «Чистая страна» и «Генеральная уборка». Но самыми эффективными в борьбе с нелегальными свалками строительных отходов пока становятся собственные меры регионов: уточненное субъектное законодательство, внедренный контроль за перемещением отходов и выстроенное взаимодействие между правоохранительными органами и профильными природоохранными департаментами.