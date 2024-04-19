Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян

Спрос со стороны инвесторов-нерезидентов на обмен заблокированными активами превысил потенциальное предложение россиян. Об этом рассказал генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин в эфире программы «Индекс недели», выходящей на РБК ТВ и в YouTube-канале «РБК Инвестиций».
«Даже по тому, что мы устно слышим от потенциальных покупателей, объем [спроса] очень высокий. Он точно больше той суммы, которую наши продавцы могут принести. Опять-таки, эта наша субъективная оценка того, что наши могут принести на продажу», — рассказал Седушкин.
Минфин в феврале назначил «Инвестпалату» организатором торгов, в ходе которых нерезиденты смогут выкупить замороженные иностранные ценные бумаги у российских инвесторов.
Ранее «Инвестиционная палата» сообщала о том, что ведет переговоры с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов. Заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей.
Какие именно иностранные компании и фонды проявляют интерес к обмену активами, в «Инвестпалате» не сообщили, но указали, что в основном это финансовые институты из трех юрисдикций — США, ЕС и Великобритании.
Выкуп будет проходить по 844-му указу президента, согласно которому российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги. Сейчас нерезиденты получили возможность выкупа за денежные средства, которые хранятся у них на счетах типа С (дивиденды от акций, а также купоны и погашения от облигаций). Седушкин допустил, что после окончания этой процедуры «Инвестпалата» может обратиться к властям с предложением провести новую волну обмена, но уже по схеме активы-активы (бумаги россиян, заблокированные в депозитариях ЕС, в обмен на бумаги нерезидентов, заблокированные на Мосбирже).
Сейчас под обмен подпадут портфели российских инвесторов стоимостью не более ₽100 тыс., а также части более крупных портфелей в пределах указанной суммы. Деньги, полученные российскими инвесторами от продажи, будут переведены на счета, которые они смогут указать сами.
Принять участие в процедуре бесплатно может любой российский инвестор. Клиент самостоятельно выбирает бумаги для обмена. Частные инвесторы смогут предъявить к обмену зарубежные акции, депозитарные расписки на зарубежные акции, инвестиционные паи. Перечень содержит 3834 позиции. При этом отозвать заявку на обмен будет невозможно. Никаких комиссий для российских участников не будет. Нерезиденты-покупатели, выигравшие торги, заплатят «Инвестпалате» комиссию в размере 2%, которая выплачивается дополнительно к сумме сделки, сообщили в компании.
Ранее в «Инвестпалате» рекомендовали частным инвесторам заявлять к обмену наиболее ликвидные бумаги эмитентов США — это увеличит шансы на их выкуп, а также шансы на выкуп по более высокой цене. Чем больше бумаг условных Google, Apple, Microsoft будет в финальном пуле, тем это больше даст стимул покупателям побороться за финальные лоты, считает глава «Инвестпалаты». Он отмечал, что средний инвестор чаще владеет акциями Google, Apple, Microsoft, чем какими-то «эксклюзивными именами».
«Предъявляя сейчас ликвидные бумаги, мы увеличим вероятность положительного исхода выкупа», — сообщил Алексей Седушкин. Самое главное — это увеличивает потенциальную стоимость выкупа, так как на торгах за хороший ликвидный портфель захотят поторговаться гораздо больше иностранных участников.
«Инвестиционная палата» и большинство профучастников с 25 марта начали прием заявок на участие в процедуре от физических лиц. Он продлится до 8 мая. Брокер начнет обрабатывать заявки 9 мая. Последняя дата в графике обмена — 29 июля, в этот день будут проходить расчеты только между «Инвестпалатой» и профессиональными участниками. Деньги на счета частных инвесторов поступят позднее, пояснили в компании.