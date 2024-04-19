Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян

Выкуп будет проходить по 844-му указу президента, согласно которому российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги. Сейчас нерезиденты получили возможность выкупа за денежные средства, которые хранятся у них на счетах типа С (дивиденды от акций, а также купоны и погашения от облигаций). Седушкин допустил, что после окончания этой процедуры «Инвестпалата» может обратиться к властям с предложением провести новую волну обмена, но уже по схеме активы-активы (бумаги россиян, заблокированные в депозитариях ЕС, в обмен на бумаги нерезидентов, заблокированные на Мосбирже).