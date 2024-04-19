Силуанов предупредил об угрозе глобального долгового кризиса

В январе 2023 года государственный долг США достиг потолка, который установили в последний раз в 2021 году на уровне $31,4 трлн. Очередное повышение лимита в прошлом году затянулось почти на полгода из-за споров между демократами и республиканцами. Первые, в том числе президент Джо Байден и министр финансов Джанет Йеллен, призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы настаивали на сокращении бюджетных расходов при увеличении лимита. На конец апреля США располагали денежными средствами в размере всего около $300 млрд, писала The New York Times. Стране грозил дефолт. Йеллен предупреждала, что деньги в казне могут закончиться в начале лета. В итоге Байден и занимавший тогда пост спикера палаты представителей республиканец Кевин Макккарти смогли достичь компромисса. В июне американский лидер подписал закон, согласно которому потолок госдолга был отменен до января 2025 года.