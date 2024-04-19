Сбер: мошенники нашли новую схему оформления займов с помощью госуслуг

«Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц. Верный признак мошенничества, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие “подтверждающие” документы. Если мошенники всё-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему», — комментирует ситуацию зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.