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Сбер: мошенники нашли новую схему оформления займов с помощью госуслуг

Злоумышленники начали оформлять микрозаймы в МФО, используя учетные записи на Госуслугах, отмечает пресс-служба банка.

Источник: Агентство «Москва»

В чем заключается схема:

— мошенники оформляют кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), используя учетную запись своей жертвы на Госуслугах. Для этого злоумышленники предъявляют поддельные документы и совершают видеозвонки, уточнили в банке.

Они связываются с потенциальными жертвами посредством популярных мессенджеров по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции. Для того, чтобы звонок выглядел убедительнее, они показывают поддельные удостоверения.

Разными предлогами они пытаются запугать потенциальную жертву, выманивая пароль для входа в личный кабинет Госуслуг и код подтверждения из СМС-сообщения.

Когда доступ в личный кабинет оказывается в руках у преступников, они от имени жертвы регистрируются на сайтах МФО, используя функцию «Войти с помощью “Госуслуг”».

После на жертву оформляют кредит и обналичивают полученные деньги.

. В итоге жертве остаются лишь долговые обязательства с огромными процентными ставками.

«Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц. Верный признак мошенничества, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие “подтверждающие” документы. Если мошенники всё-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему», — комментирует ситуацию зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»