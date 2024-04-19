S&P снизило кредитный рейтинг Израиля с «АА-» до «А+»

Мнения о том, нанесет ли израильская сторона ответный удар расходятся. Так, 18 апреля телеканал ABC со ссылкой на источник сообщил, что Израиль вряд ли нанесет ответный удар по Ирану до окончания иудейского праздника Песах, что продлится с 22 по 30 апреля. А газета Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответит на атаку Ирана. При этом конкретную стратегию и сроки операции издание не приводит.