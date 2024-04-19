S&P снизило кредитный рейтинг Израиля с «АА-» до «А+»

«Мы прогнозируем, что дефицит государственного бюджета Израиля увеличится до 8% ВВП в 2024 году, главным образом, в результате увеличения расходов на оборону», — говорится в заявлении S&P Global.
Негативный прогноз отражает риск того, что конфликт Израиля с движениями ХАМАС и «Хезболла» может привести к еще большей эскалации конфликта и повлиять на экономику Израиля больше, чем в настоящее время ожидает агентство. Также понижение рейтинга связано с возросшими геополитическими рисками после ударов Ирана.
Ранее в этот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить «кровавый цикл возмездия», происходящий между Ираном и Израилем. Он осудил атаку Тегерана и призвал стороны к соблюдению принципа неприкосновенности дипломатических объектов в контексте израильского удара по иранскому консульству в Дамаске.
В этот же день, 18 апреля, замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел беседу с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин, в которой заявил о необходимости общей сдержанности в ситуации ближневосточного конфликта на фоне удара Ирана по Израилю.
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке произошел 1 апреля после ударов Израиля по консульству Ирана в Сирии, где погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пять сопровождавших их офицеров. В ответ на это Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами 13 апреля. Позже сообщалось, что Израиль намерен создать региональную коалицию против угрозы со стороны Ирана.
Мнения о том, нанесет ли израильская сторона ответный удар расходятся. Так, 18 апреля телеканал ABC со ссылкой на источник сообщил, что Израиль вряд ли нанесет ответный удар по Ирану до окончания иудейского праздника Песах, что продлится с 22 по 30 апреля. А газета Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответит на атаку Ирана. При этом конкретную стратегию и сроки операции издание не приводит.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября прошлого года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.