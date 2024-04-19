S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля до «A+»

«Негативный прогноз отражает риск того, что война между Израилем и ХАМАС и противостояние с “Хезболлах” могут обостриться или повлиять на экономические, фискальные параметры и платежный баланс Израиля более значительно, чем мы ожидаем в настоящее время», — говорится в релизе агентства.