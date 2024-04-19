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S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Израиля до «A+»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до «A+» с «AA-», прогноз негативный.

Источник: РИА "Новости"

«Негативный прогноз отражает риск того, что война между Израилем и ХАМАС и противостояние с “Хезболлах” могут обостриться или повлиять на экономические, фискальные параметры и платежный баланс Израиля более значительно, чем мы ожидаем в настоящее время», — говорится в релизе агентства.

Следующий запланированный пересмотр рейтингов Израиля состоится 10 мая 2024 года.

Как отмечается, агентство может понизить рейтинги Израиля, если текущие конфликты расширятся и еще больше увеличат риски для его безопасности и геополитические риски.