Рынок нефти на нервах

∙ Новые компании, призванные обойти санкции, появляются как грибы после дождя — сообщает издание Bloomberg. Усиление санкционного давления на Россию провоцирует появление новых юрлиц с регистрацией в таких местах, как Дубай и Гонконг. По словам индийских нефтетрейдеров, новые фирмы, названия которых незнакомы даже самым опытным дельцам в Азии, создаются для обслуживания поставок российской нефти. Многие из них появились в последние несколько месяцев, после того как США ввели санкции в отношении Bellatrix Energy Ltd., Zeenit Supply и Trading DMCC. В период с января по февраль этого года три ранее неизвестные компании — Blackford, Black Pearl и Vertex — сыграли значительную роль в поставках российской нефти в Индию.