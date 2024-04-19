Рынок нефти на нервах

Нефть демонстрирует чудеса волатильности. Сырье марки Brent после потери более 4% сегодня утром снова рванула к $90 за баррель. Однако позже перешла к довольно стремительному снижению и уже опустилась ниже $88.
Способствует такой динамике геополитическая неопределенность.
Вчера котировки почти дошли до уровня 50-дневной скользящей средней (EMA50) — $85,91, после чего последовал откуп. Этот уровень примерно соответствует цене Brent, очищенной от риск-премии.
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∙ Западные СМИ, со ссылкой на американских чиновников, сообщают о том, что Израиль нанес ответный удар по Ирану. СМИ Ирана при этом преуменьшают значение этого инцидента.
∙ По данным МВФ, Саудовской Аравии потребуется средняя цена на нефть в размере $96,2 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет. Это на 21% выше предыдущего прогноза, сделанного в октябре. Аналогичные расчеты также производит агентство S&P Global — по их версии, стране нужна цена Brent выше $90 за баррель.
∙ Новые компании, призванные обойти санкции, появляются как грибы после дождя — сообщает издание Bloomberg. Усиление санкционного давления на Россию провоцирует появление новых юрлиц с регистрацией в таких местах, как Дубай и Гонконг. По словам индийских нефтетрейдеров, новые фирмы, названия которых незнакомы даже самым опытным дельцам в Азии, создаются для обслуживания поставок российской нефти. Многие из них появились в последние несколько месяцев, после того как США ввели санкции в отношении Bellatrix Energy Ltd., Zeenit Supply и Trading DMCC. В период с января по февраль этого года три ранее неизвестные компании — Blackford, Black Pearl и Vertex — сыграли значительную роль в поставках российской нефти в Индию.
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