Роструд напомнил о дополнительных выходных для работников-доноров

Трудовым законодательством установлено, что работнику-донору в случае сдачи крови предоставляется день отдыха с сохранением заработной платы, напомнили в Роструде. Этот день может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови. Кроме того в день сдачи крови работник также освобождается от работы.