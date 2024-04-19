Роструд напомнил о дополнительных выходных для работников-доноров

Работодатель обязан сохранить за работником его средний заработок в день сдачи крови, и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
Для оформления выходного дня за сдачу крови работнику необходимо подать работодателю заявление с приложением медицинской справки, подтверждающей факт сдачи крови.
Если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови вышел на работу, ему по его желанию предоставляется другой день отдыха. Таким образом сотрудник может получить два дня отдыха за донорство. Но, если работник работает во вредных или опасных условиях труда, то выход на работу в день сдачи крови невозможен.
В случае сдачи крови в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию также предоставляется другой день отдыха.
У Почетных доноров России есть дополнительные гарантии, связанные с правом на уход в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.